BBB21: na xepa, Projota se irrita e ameaça deixar o programa

A situação ficou complicada para quem está na Xepa nesta semana no BBB21. Quando Camilla de Lucas e Thaís fizeram as compras, elas ficaram chocadas com os valores altos das comidas neste sábado (20).

Assim que voltaram do mercado da Xepa, elas disseram que o grupo estava “ferrado” nesta semana, já que o preço dos produtos havia subido bastante.

Projota diz que prefere sair a ‘passar fome’

Todos conversaram sobre a divisão dos alimentos na xepa do BBB21, e Projota, que estava no vip anteriormente, não escondeu sua irritação e insatisfação. “Se eu passar fome, eu pego minha mala e vou pra casa”, ameaçou o rapper.

O cantor ficou indignado porque juntando os valores de cada um, eles tinham 6 mil em estalecas, mais do que na semana passada. Ele chegou a dizer que a produção do programa não sabia o que era passar fome. “Ninguém veio aqui pra chorar por causa de comida”, justificou ele.

Assista ao vídeo:

projota sobre a xepa : ''eu não vou passar fome, irmão. se eu passar fome irei pegar minha mala e vou embora'' lembrando que o projota disse que se dependesse dele a sarah ia ficar na xepa até o final.#BBB21 pic.twitter.com/4y8np1hdxv — Teté 🧩 (@comentatete) February 20, 2021

Thais e Camilla de Lucas não conseguiram pegar leite e nem temperos. Além disso, elas não levaram goiabada e apenas um pacote de biscoito para a semana toda.

Nesta semana ficou na xepa: Thaís, Camilla, João Luiz, Viih Tube, Arthur, Carla Diaz, Lumena, Projota, Karol Conká e Pocah.

Qual a diferença entre o Vip e a Xepa no BBB21?

Com as estalecas, os brothers conseguem comprar os alimentos para a casa, mas existe uma divisão. Quem ganha a prova do líder é que escolhe para quem dar as pulseiras do lado Vip e automaticamente quem fica na Xepa. Mas qual a diferença?

Do lado VIP os brothers têm o direito de usufruir do cardápio limitado, podem preparar as refeições em uma cozinha mais equipada. Além disso, existem algumas mordomias do quarto do líder e no bar da academia. Já quem fica na Xepa precisa se adaptar ao cardápio mais restrito em que eles tem arroz, feijão, ovo e goiabada.