BBB21: o que é o castigo do monstro?

O BBB está no ar desde 2002 e acumula inúmeras dinâmicas divertidas que se renovam a cada edição. Com o BBB21 não é diferente. Prova do líder, bate-e-volta e até castigo do monstro. Mas, afinal, o que é o monstro? Para entender, é preciso falar sobre outra dinâmica: a prova do anjo.

O que é o castigo do monstro e quem recebe?

O BBB21 é um reality show feito de dinâmicas criativas em que o único objetivo é definir pontos importante para a formação de paredão, que normalmente acontece aos domingos. A prova do anjo é uma delas. Na dinâmica, um sorteio é feito para definir quais participantes terão o direito a disputar o colar do anjo. O vencedor ganha um colar de imunidade para presentear um aliado durante a formação de paredão. Além disso, recebe dois colares do monstro para castigar seus adversários.

No castigo do mostro, a produção determina ações desconfortáveis ao longo de todo um final de semana. Por exemplo, vestir uma fantasia de abacaxi e segurar uma réplica da fruta. Ao sinal BBB, que pode ser tocado pela produção a qualquer hora, os castigados devem se dirigir a um palco e cuidar da fruta como se fosse um bebê de verdade.

Os castigados são liberados do monstro durante o programa ao vivo de domingo, logo após o Fantástico, momentos antes de iniciar a formação de paredão. Para o castigo do monstro, somente o anjo não pode se sabotar. O líder da semana, inclusive, pode ser uma opção de escolha.

Monstros no BBB20

O Big Brother Brasil 20 prestou prestou uma homenagem às 19 edições anteriores do reality show. Toda semana, o castigo do mostro foi inspirado em uma prova ou situação vivida ao longo dos anos. Em um dos castigos da edição passada, as castigadas Mari Gonzalez e Bianca Andrade tinham que andar vestidas como a ex-BBB Tina, usando pijama e perucas loiras e bater. Elas tinham que bater tampas de panelas por toda a casa. O castigo em questão ainda permitia que elas incomodassem os concorrentes.

Quem é o primeiro líder do BBB21?

Nego Di se tornou o primeiro líder do BBB21 em prova em dupla de agilidade que aconteceu na noite desta quinta-feira (28). Lucas Penteado, que formou dupla com o humorista, ganhou R$ 10 mil.

Vote na enquete BBB21: quem o líder Nego Di deve indicar ao paredão?

Na prova, os participantes foram colocados em lados diferentes. Em um, o jogador tinha a função de abrir cadeados de uma caixa e liberar peças de um quebra-cabeça. Logo em seguida, correr para o lado oposto e entregar as peças para a dupla.

O segundo jogador tinha que montar o quebra-cabeça de um QR Code e apertar um botão após a conclusão da montagem. A primeira dupla que realizou a tarefa completa foi consagrada vencedora por Tiago Leifert em edição ao vivo.