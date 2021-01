BBB21: que horas começa o reality hoje (30/1)?

O BBB21 deste sábado (30) reserva grandes surpresas ao público do reality show. O programa será exibido pela Globo às 22h30, logo após a reapresentação especial de A Força do Querer, sob o comando de Tiago Leifert. Dentre as atrações, a íntegra da briga de Lucas Penteado com toda casa, big fone e prova do anjo.

Que horas começa o BBB21 na Globo?

O Big Brother Brasil tem direção de Rodrigo Dourado e direção-geral de José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, é exibido diariamente pela TV Globo. De segunda a sábado, o reality show é sempre exibido no mesmo horário, às 22h30. Já aos domingos, a exibição acontece um pouco mais tarde, 23h15, após o Fantástico.

O que tem no BBB de hoje (30/11)?

O Big Brother Brasil deste sábado (30) será marcado pela prova do anjo. Os brothers e sisters vão participar de um sorteio que vai definir quem participará da disputa pelo colar do anjo. Ainda não se sabe como será a prova. No entanto, quem vencer a disputa terá uma série de regalias por uma semana.

Quem for o anjo terá um colar de imunidade para presentear um participante durante a formação de paredão neste domingo (31). Além disso, ganhará um almoço especial com direito a dois convidados e mensagens em vídeos das família e amigos. O anjo da semana também terá o dever de castigar duas pessoas com o castigo do monstro.

Além do anjo e monstro, o big fone vai tocar três vezes e definir o primeiro emparedado do BBB21. Durante o Caldeirão do Huck, o telefone vai tocar a primeira vez e quem atender terá que indicar três pessoas a paredão. Logo depois, vai tocar novamente e quem atender terá de salvar um da berlinda. O big fone vai tocar uma terceira vez e pedir pra salvar mais um, o que vai definir a primeira vaga no paredão.

Na edição ao vivo desta sexta-feira (29), Tiago Leifert, apresentador do BBB21, falou sobre o Big Fone. “Relembrar vocês da dinâmica de amanhã dentro do Caldeirão do Huck o big fone vai tocar. Três vezes! A gente vai entrar ao vivo, toca o big fone e empareda três de uma vez. Choradeira. Toca de novo e aí sim quem atender pode salvar um dos três. E depois toca outra vez e a pessoa que atender vai poder salvar mais um”, explicou.

Leifert anda tirou uma dúvida do público. “A pessoa que está emparedada se ela atender ela pode se salvar”, confirmou o comunicador.