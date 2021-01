BBB21: festa tem barraco coletivo e Lucas arruma as malas

O BBB21 está prestes a completar uma semana no ar e na noite desta sexta-feira (29) e toda a madrugada seguinte, aconteceu a segunda festa da edição. Com o tema Herança Africana, escolhido pelo líder Nego Di, o evento foi palco de muita discussão e os ânimos ficaram exaltados entre os participantes do reality show. Dormiu e perdeu o que rolou na festa? Calma, o DCI preparou o Resumo do BBB com os principais fatos da festa em ordem de acontecimento.

Barraco pré-festa

O clima já começou intenso antes mesmo da produção liberar a festa. Após os participantes se produzirem para o evento, João Luiz e Lucas Penteado travaram uma discussão por causa da divisão de camas. Segundo o professor de geografia, o intérprete de Fio de Malhação: Viva a Diferença dormiu na cama desde a estreia do reality show, que aconteceu em 25 de janeiro. Lucas nega, e se irrita com o concorrente na casa.

A discussão começou na sala e os dois continuaram no quarto cordel. “Levantar porque a pessoa quer a cama sozinha pra ela”, ironizou Lucas. “Eu não quero a cama sozinha pra mim. Isso aqui é um reality show com 20 pessoas e tem que dividir. Você tem que pensar que a cama não é sua, não é de ninguém. Eu não estou brigando com você por causa de cama”, rebateu João.

Lucas então seguiu incomodado com a observação do brother. “A cama tá ai, é metade e metade. Você quer que eu deite no chão. Faz favor”, disparou ele. João então saiu do quarto e foi seguido por Lucas. O professor de geografia pediu para que o ator o deixasse em paz.

🚨João finalmente acorda pro jogo e briga com Lucas por causa da divisão de camas. #BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/2fD6i0QK5d — BCharts (@bchartsnet) January 30, 2021

Festa liberada

A produção liberou a festa Herança Africana após o barraco entre Lucas e João. O clima começou animado com a performance de Gilberto com a música Problem de Ariana Grande. O doutorando em economia dançou em cima de um palco e agitou a casa.

Lucas chora na festa

Mas entre Lucas e João o clima ainda estava ‘pesado’. O ator se emocionou no início do evento e teve que ser amparado por Projota. Ao som da música Muleque de Vila, do rapper, o ator chorou e gritou no gramado da festa Herança Africana e foi observado por outros participantes.

Tiago Leifert frisa dinâmica do Big Fone

Na edição ao vivo, Tiago Leifert, apresentador do BBB21, voltou a falar sobre a dinâmica do big fone, que vai tocar na tarde deste sábado (30) no Caldeirão do Huck. Um participante vai direto ao paredão após a dinâmica. No entanto, antes disso, a produção promete tocar o aparelho três vezes e causar um caos na casa mais vigiada do Brasil.

“Relembrar vocês da dinâmica de amanhã dentro do Caldeirão do Huck o big fone vai tocar. Três vezes! A gente vai entrar ao vivo, toca o big fone e empareda três de uma vez. Choradeira. Toca de novo e aí sim quem atender pode salvar um dos três. E depois toca outra vez e a pessoa que atender vai poder salvar mais um”, explicou.

Leifert anda tirou uma dúvida do público. “A pessoa que está emparedada se ela atender ela pode se salvar”, confirmou o comunicador.

Nego Di desabafa sobre indicação no BBB21

Líder da semana, Nego Di já declarou que Kerline é uma real opção de voto. No entanto, durante a festa ele conversou com Projota e desabafou sobre sua indicação. Para o humorista, ele teme indicar a sister e se arrepender depois. “Ela é uma indicação de voto muito forte para mim, mas mesmo assim estou com medo de me sentir culpado porque eu acho que ela não merece ser crucificada por isso”, observa.

Projota também confessou que o seu voto pode ser na sister e explicou o motivo. “Eu não tinha nenhum contato com ela. Ela sempre foi educada comigo, gentil, simpática. Cheguei para o Arthur hoje e falei que talvez ela fosse minha opção porque eu não tenho problema com ninguém. Então eu realmente teria que escolher a pessoa mais distante de mim. Daí a gente levantou, e quando eu estava indo na direção do quarto ela me chamou e puxou um assunto comigo. Você acredita? Eu não entendi nada. Fez isso várias vezes hoje”, disse ele. Já o líder frisou: “Eu me pego fugindo dela”.

Logo em seguida, Projota observou Lucas conversando com Rodolffo e alertou Nego Di sobre o fato. O líder então criticou o aliado e disse que ele tem um perfil caça-treta.

Projota comenta que Lucas está falando com Rodolffo, e ele segue conversando com Nego Di. O líder disse que se sente mal porque não teve treta com ninguém, mas terá que indicar alguém ao paredão. #BBB21 pic.twitter.com/vTxMttHvjk — No Instante no #BBB21 (@NoInstante_n10) January 30, 2021

Eu vou fazer ela pedir pra sair

Karol Conká demonstrou seu desconforto com Juliette. A sister criticou a postura da concorrente e disse ‘eu vou fazer ela pedir pra sair ou ela vai ter que aguentar”. “Se ela tá se fazendo de louca, eu vou ser o manicômio dela”, disparou a cantora em conversa com Carla Diaz e Arcrebiano.

Karol Conká sobre Juliette: “Se ela tá se fazendo de louca, eu vou ser o manicômio dela. Eu vou fazer ela pedir pra sair ou ela vai ter que aguentar.” ISSO QUE ESTÃO FAZENDO COM A JULIETTE É MUITO SÉRIO!!! #BBB21 pic.twitter.com/p6nCRNolbU — #BBB21 (@RealitysVip) January 30, 2021

Lucas discute com Camilla de Lucas no BBB21

Lucas voltou a ter uma DR com Kerline sobre a última festa em que ela não quis se relacionar com ele. Após conversar com o ator, Kerline foi ao quarto colorido e fez um pedido aos colegas de confinamento. ““Não quero que ninguém fale no meu nome com ele. Eu estava tentando dar uma chance até agora. Se vocês sentem um pouco de empatia por mim, eu peço que ninguém fale no meu nome com ele”.

Camila de Lucas se revolta com Lucas

A influenciadora digital se revoltou com o concorrente e disparou críticas. “O que eu tenho pra te falar: otário. Você é um otário. Você não queria me conhecer? Prazer, Camila de Lucas. Você fez o teatro maravilhoso, agora você vai me conhecer. Bem-vindo ao jogo, não era o que você queria. ”

Carioca sabe fazer barraco como ninguém. Obrigado Camilla de Lucas pelo os refrescos! #BBB21 pic.twitter.com/qtqQOH0b6P — PEDRAO modo #BBB21 (@Itspedrito) January 30, 2021

Karol Conká repreende Lucas

O assunto Lucas e Kerline continuou rendendo na casa e Karol Conká tirou satisfação com o brother. “Você não vai desestruturar a Ker, ok? Eu vou proteger a Ker. Ela está passando mal por causa dele, ele encurralou ela na parede. Ela está caída no chão! Demorei um dia para erguer ela e ele desestruturou ela de novo. O que você fez com a Ker?”.

Lucas então frisou parte da conversa em que pediu pra ficar com a sister e ela disse sim (no entanto, Kerline estava jogando com o concorrente e sendo irônica). “Ela falou que sim e falou que não de novo”, rebate Lucas. Já Karol não economizou nas palavras e disparou: “Você quer brincar com a espiritualidade? Aqui não!”.

Arthur xinga Lucas no BBB21

Após discutir com toda a casa, Lucas pegou as malas no quarto cordel e ameaçou desistir do BBB21. O participante fez morada na porta do confessionário querendo falar com a produção, quando foi interrompido por Arthur. “Você fica fazendo o seu show, vai tomar no c*”, disparou o educador físico.

E o Arthur fez o que já deviam ter feito há muito tempo #BBB21 pic.twitter.com/HQW9Qg1A6C — raphamador (@raphamador) January 30, 2021

Mais tarde, o participante arrumou as malas para sair do programa. Ele foi até o confessionário, mas acabou mudando de opinião.

Lucas na porta do confessionário com as malas prontas #BBB21 pic.twitter.com/oB1L7bmY9u — Juliana (@jubaianavoltou) January 30, 2021

Que fogo no parquinho, ein?