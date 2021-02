BBB21: quem é o namorado da influenciadora Camilla de Lucas

A influenciadora Camilla de Lucas, de 26 anos, é uma das participantes que entrou no Big Brother comprometida. A sister do BBB21 namora Mateus Ricardo, de 24, há um ano e meio. Antes de entrar no programa, ela disse que pretende se casar. Conheça mais sobre o namoro!

Camilla de Lucas fala sobre o relacionamento

Em vídeo no Youtube de 2020, Camilla e Mateus responderam algumas perguntas dos fãs sobre o casal. Os seguidores enviaram curiosidades que gostariam de saber sobre os dois no Instagram.

Para começar, eles foram questionados sobre quem era mais ciumento, e Camilla disse que era ela. Sobre brigas, a influenciadora afirmou que não aconteciam muitas. “Muito não, a gente se estressa, mas não é briga”, disse.

Ainda ao responder as perguntas, ela revelou o que mais chamou atenção no namorado quando o conheceu. “Foi o óculos que ele estava usando em uma festa”. Para completar, ela afirmou que era a mais ciumenta na relação.

Camilla tem planos de se casar com o namorado

Quando foi entrevistada pelo Gshow, Camilla de Lucas disse que vive um relacionamento sério com o carioca e que sua vontade é de se casar em breve. A participante do BBB21 e Mateus namoram desde 2019. Apesar de não morarem juntos, o namorado passa alguns dias da semana junto com a youtuber.

“Meu estado civil é esperando no Senhor o pedido de casamento. Já não aguento mais olhar para essa aliança de prata, quero colocar uma de ouro aqui. Quero casar!” afirmou a sister.

“Eis que meu relacionamento de um ano e meio está quase virando um casamento. Porque tenho que dividir cinco dias da minha semana com meu namorado, que não sai daqui. Achei que ia morar sozinha e estou quase casada”, brincou a sister.

Camilla de Lucas do BBB21

Camilla de Lucas se destacou em meio à pandemia e conquistou milhares de seguidores. Atualmente, a participante do BBB21 está com 3,9 milhões de seguidores no Instagram além dos 2 milhões no Youtube.

Antes de entrar no programa, ela revelou ao Gshow que seu objetivo era ficar milionária com o programa e ajudar sua família. “Participar do BBB pode mudar a minha vida, da minha família e dos meus amigos. Então, é mesmo para que a minha conta bancária cresça. Tem gente que fala que quer entrar para se conhecer, mas eu já me conheço. Eu me vejo todo dia desde 1994, não preciso me conhecer. O que eu quero é ficar milionária”.

Curiosamente, ela entrou no BBB21 como ‘camarote’, mas já havia se inscrito outras vezes como anônima no BBB.