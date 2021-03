BBB21: Viih Tube vence a Prova do Anjo; saiba quem está no Monstro

Quem ganhou prova do anjo hoje 20/3? Viih Tube recebeu o colar da imunidade do BBB21 após uma prova que exigiu boa memória dos brothers. Além de mais uma semana na casa, o participante poderá imunizar um amigo e tem o poder de colocar duas pessoas no temido castigo do monstro. Veja mais sobre a Prova do Anjo BBB21.

Além do colar do Anjo, o Viih Tube ganhou cinco mil reais em dinheiro e mais cinco mil em produtos Organnact, patrocinadora da prova do anjo de hoje.

Quem ganhou a prova do anjo hoje no BBB 21

Vestidos de gatinhos e cachorrinhos, os brothers do BBB21 participaram da prova do anjo que contou com um clássico jogo da memória. Os jogadores precisavam virar uma figura e depois outra figura. Quem errasse, então passaria a vez para o próximo participante.

Participam da prova: Caio, Rodolffo, Fiuk, Camilla de Lucas, Carla Diaz, Viih Tube, Pocah e Juliette.

Ficam de fora: João Luiz, Thaís, Sarah, Arthur e Gilberto, que é o Líder da semana.

Viih Tube levou a melhor e foi quem ganhou o anjo hoje.

Quem está no castigo do monstro?

Rodolffo e Arthur ganharam o castigo do anjo de Viih Tube. Os dois castigados ficarão vestidos de ovo frito até domingo, e vão ter que segurar um saleiro o tempo todo.

Como consequência do castigo do mostro, a dupla perdeu 300 estalecas, como acontece com quem está no Monstro. Além disso, quem está no Vip (como é o caso de Juliette), foi automaticamente levada para a Xepa.

Programação BBB21

Sábado (20/3): dia de festa;

Domingo (21/3): lá vem paredão.

A votação da enquete BBB21 pela votação no gshow começa no domingo, dia 21. Para participar, é preciso ter uma conta Globo. O cadastro é simples e gratuito, e também pode ser feito com a sua conta do Facebook ou do Google. O cadastramento precisa ser realizado apenas uma vez e vale para futuras votações.

