BBB21: quem saiu hoje? Carla é a 7ª eliminada do BBB

Quem saiu hoje no BBB21? Carla é a setima eliminada do reality, com 44,69% dos votos. A atriz disputava a preferência do público com Rodolffo e Fiuk, e acabou levando a pior. O cantor sertanejo ficou em segundo lugar com 44,45% e o filho de Fábio Jr. não correu riscos, somando apenas 10,59%.

Quem saiu hoje do BBB21 hoje?

Carla foi eliminada do reality na noite desta terça-feira (23). A atriz caiu no paredão após ser a primeira a desistir da prova do líder da última quinta-feira, junto com Fiuk. A loira disputou a prova bate e volta, mas perdeu a disputa para Caio, que havia recebido os votos da casa.

Durante sua passagem pelo BBB21, Carla protagonizou diversos momentos que repercutiram na internet. Ainda no começo do programa, a atriz foi acusada por Karol Conká de flertar com Arcrebiano, affair da cantora no reality. A acusação resultou em uma discussão logo após uma das festas, e se tornou mais um motivo para o público pedir a eliminação de Conká.

A atriz também viveu um romance conturbado com Arthur, integrante do grupo Pipoca. Os dois tiveram uma relação de idas e vindas, julgada como tóxica por muitos internautas. Uma das cenas de Carla que mais viralizou foi sua volta do paredão falso e o pedido de namoro para Arthur. Na ocasião, a sister foi escolhida pelo público para passar dois dias no quarto secreto e assistir ao pay-per-view. Em sua volta para a casa, ela se vestiu de dummy e, ao revelar seu disfarce, ajoelhou diante do instrutor de crossfit e disse: “Arthur, você aceita ser meu parceiro no amor e no jogo até o final desse programa?”. Na internet, os fãs do programa apontam que Carla sofreu machismo em diversas situações durante a relação com o capixaba.

Paredão: quem votou em quem?

Rodolffo foi indicado a berlinda por Gilberto. Carla e Fiuk caíram no paredão após desistirem da prova de resistência da quinta-feira. A dupla foi a primeira a deixar a disputa.

No domingo, Caio e Juliette receberam quatro votos cada. O líder Gilberto precisou desempatar a votação, e mandou o fazendeiro para o paredão. Caio, Fiuk e Carla jogaram a prova bate e volta, e o goiano levou a melhor.

Vale lembrar que Viih Tube era o anjo da semana e imunizou Thaís. Carla não usou o poder de veto e perdeu a oportunidade de mudar o destino do colar de imunidade ou do castigo do monstro.

Caio votou em Juliette

Camilla de Lucas votou em Caio

Carla Diaz votou em Caio

Fiuk votou em Arthur

João Luiz votou em Arthur

Juliette votou em Arthur

Rodolffo votou em Juliette

Pocah votou em Juliette

Sarah votou em Juliette

Thaís votou em Caio

Viih Tube votou em Caio

Programação da semana

Quarta-feira: Festa do líder Gilberto

Quinta-feira: Prova do líder

Sexta-feira: Prova do Anjo

Sábado: Festa com show

Domingo: Lá vem paredão de novo

Acompanha o Big Brother Brasil no DCI.