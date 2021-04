BBB21: Rodolffo afirma que Gil será eliminado com 90% dos votos

Rodolffo está confiante com o paredão da próxima terça-feira (6). O cantor sertanejo, que já voltou de três berlindas, agora disputa a preferência do público contra Gilberto e Caio, seu melhor amigo dentro do jogo. Após a formação da décimo paredão na noite de ontem, o goiano demonstrou confiança em relação a sua permanência no BBB21.

Gilberto vai ser eliminado?

Logo após o fim do programa ao vivo, Rodolffo e Caio conversaram sobre a eliminação da próxima terça. Foi então que Rodolffo declarou estar confiante e disse que Gilberto deve ser eliminado com rejeição.

“Ele não queria sair com 90 e tantos [por cento]? Agora vai conseguir”, disparou o cantor sertanejo. Caio, entretanto, ignorou a alfinetada do brother. Assista:

Ele jura mesmo que o Gil vai sair e com rejeição? KKKKKKKK pic.twitter.com/qP25Hz6akM — matheus / afterglow (@mpdelicate) April 5, 2021

Mais tarde, no quarto cordel, Rodolffo voltou a afirmar que ele e Caio vão permanecer na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão, e que os dois têm ficado no BBB21 graças a força conjunta de suas torcidas. “Com certeza. E se eu voltei de dois sozinho, Bastião, com certeza teve apoio da sua torcida. E agora não tem apoio, não. Agora tem ataque”, disse o cantor sertanejo. “Tem ataque”, reforçou Caio. Os dois finalizaram a conversa com um grito de guerra: “Torcida dos ‘bastião’: atacar!”

Outro motivo que leva Rodolffo a crer que voltará do paredão é a eliminação de Sarah, na última terça-feira. O cantor acredita que a brasiliense foi eliminada por tê-lo “traído” no jogo.

Quem vai ser eliminado do BBB21?

As enquetes, entretanto, mostram o contrário. De acordo com a enquete do DCI, Rodolffo deve ser eliminado com 37.43% dos votos. Gilberto vem logo atrás com 37.20% dos votos, e Caio fica em terceiro lugar, com 25.73%.

O resultado do décimo paredão do BBB21 será anunciado por Tiago Leifert amanhã, e um deles vai deixar a casa mais vigiada do Brasil e ficar fora do top 10 do programa.

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.