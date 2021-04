BBB21: Rodolffo compara cabelo de João com peruca do monstro

Rodolffo se envolveu em mais uma polêmica na tarde deste sábado no BBB21. Após ser acusado de homofobia por fazer piada com o vestido usado por Fiuk, o cantor sertanejo vem sendo criticado por fazer um comentário sobre o cabelo de João Luiz.

Rodolffo fala do cabelo de João Luiz no BBB21

Na tarde deste sábado, João Luiz chamou Camilla de Lucas na despensa para desabafar sobre um comentário feito por Rodolffo sobre o seu cabelo.

O professor de geografia contou que estava ajudando Caio e Rodolffo a colocar a fantasia do monstro, de homem das cavernas, quando o cantor sertanejo afirmou que a peruca do castigo era igual ao cabelo de João. “Na hora eu disse: não é igual, é diferente. E aí a Juliette falou: ‘se tivesse bem arrumadinho’ a Ju tentou, involuntariamente, ajudar e disse: ‘não, nada a ver. Se o black tivesse bem arrumadinho’. Eu fiquei muito desconfortável e eu não consegui falar porque eu me senti desconfortável. Eu fiquei pensando: cara, eu não sou o homem das cavernas”, explicou João.

o que aconteceu com o joão foi extremamente sério e triste. a parte final do vídeo foi a que mais me doeu: #bbb21 black power | arthur e pocah | gil e fiuk | gil e ju | diaz | pic.twitter.com/oar0LT3DLU — daniel 🌵 (@daneldix) April 3, 2021

Camilla acolheu o amigo: “Na hora a gente não tem nem reação”. “Eu achei que ia ter uma reação diferente, mas só consegui falar que era diferente. Eu nunca tinha passado por situações aqui dento e não achei que passaria. Cara, eu não sou um homem das cavernas. Associar a uma peruca de homem da cavernas ao meu cabelo foi muito chato”, continuou o professor do BBB21.

“Seu cabelo é lindo. Você é lindo”, disse Camilla enquanto abraçava João, que chorava. “Então na hora que aconteceu, eu fui pra um lugar na minha cabeça que eu não imaginei que eu precisaria acessar, entendeu? E ao mesmo tempo, é aquele papo que eu tive lá no quarto assim com você, eu não quero tá nesse lugar de ficar toda hora corrigindo, sabe? Mas está tudo bem”, finalizou o brother.

Web repercute fala de Rodolffo

O assunto logo tomou conta das redes sociais, gerando grande repercussão. Os internautas reprovaram o comentário de Rodolffo e postaram muitas críticas ao integrante do grupo camarote do BBB21.

O black power é um símbolo de resistência que segue sendo estigmatizado. João ainda ficou mal e sem conseguir processar o que sentiu diante do episódio racista. Entendemos e partilhamos dessa dor João. Daqui, zero cobrança pela didática, não somos obrigados. — Dani Monteiro #VacinaAuxílio&ÁguaJá ✊🏿 (@danimontpsol) April 3, 2021

Já teve comentário misógino, várias piadinhas homofóbicas, e agora zoar de forma pejorativa o cabelo do João Eu espero que quando esse porra for pro paredão pela centésima vez vocês não escolham "deixar pra depois"#BBB21 #BBBB21 Black Power Rodolffo Camilla O MELHOR MONSTRO pic.twitter.com/04VqVRlEzI — filipe (@filipe9906) April 3, 2021

João estava chorando, porque o Rodolfo comparou o cabelo dele com a fantasia dele.

Camila: "Seu cabelo é lindo. Você é lindo! Maravilhoso!” Racista, machista, homofóbico…

vocês estão esperando quais motivos mais pra tirar ele? SARAH FAZ ALGUMA COISA/ Gil e Ju/ Black Power pic.twitter.com/ytY5bdfpGY — coe de lucas⭐️ #BBB21 (@coeku2) April 3, 2021

