BBB21: Rodolffo ganha mais de 1 milhão de seguidores após polêmica

Rodolffo, que foi eliminado do BBB21 na noite desta terça-feira (6/4), tem recebido apoio de parte do público do reality show após ter sido criticado por postura racista contra João Luiz. Menos de 24 horas depois de ter deixado a casa mais vigiada do Brasil com 50,48% dos votos, o cantor sertanejo já ganhou mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Veja Instagram Rodolffo do BBB21.

Instagram Rodolffo do BBB21

Instagram Rodolffo do BBB21 – 22 horas depois de ter deixado o BBB21 após uma eliminação polêmica, Rodolffo ganhou mais de 1,1 milhão de seguidores. Atualmente, ele é seguido por 6.145,898 de pessoas, mas só nesta quarta-feira (7/4), o ex-BBB ganhou mais de 955 mil seguidores na rede social.

Antes de entrar no BBB21, Rodolffo tinha pouco mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram. Durante o Bate-Papo BBB com Ana Clara Lima após ter sido eliminado do reality show em paredão contra o melhor amigo Caio e o rival Gilberto, o cantor revelou que sua expectativa era ficar duas semanas na casa e promover a sua música Batom de Cereja. No entanto, o ex-integrante do Camarote (famosos) ficou quase 3 meses no jogo.

Eliminação de Rodolffo

Rodolffo teve uma eliminação polêmica após ter comparado o cabelo de João Luiz com a peruca do Castigo do Monstro pré-histórico. Durante a edição ao vivo, o apresentador Tiago Leifert criticou a postura do cantor sertanejo e deu uma aula sobre respeito.

“Eu queria falar com meu amigo Rodolffo. Bastião, aquele assunto do João foi um assunto que estava muito restrito ao João, a Camilla e ao Gil. […] Vendo o que aconteceu ontem no jogo e vendo a forma como você se defendeu na hora, me preocupou e é por isso que eu tô aqui pra conversar com você, de homem branco pra homem branco”, iniciou.

“Eu vi sua defesa, Bastião e quando eu era mais novo no colégio, brincavam com meu cabelo. Meu cabelo também não é liso. As outras crianças lixavam o dedo brincando que era cabelo de lixa, escondiam lápis no meu cabelo e tal, mas isso nunca fez a menor diferença pra mim. Porque o meu cabelo, pra mim, assim como pra você, pro seu pai, pra sua tia, é um negócio que tá espetado no meu crânio não faz a menor diferença na minha vida […] Eu não tô nem aí pro meu penteado, se meu cabelo tá caindo. […] Um cabelo black power que é o cabelo do João não é um penteado, é mais que um penteado, é um símbolo de luta, de resistência. Foi o que os pretos americanos usaram como símbolo antirracista”, falou Tiago, na ocasião.