BBB21: saiba qual é a relação de Sarah e Pocah fora do programa

O BBB21 sempre surpreende o público. Na tarde desta quarta-feira (10), Sarah conversava com Gilberto e revelou que tinha um passado com a cantora, Pocah. Porém, a conversa foi interrompida e a web curiosa em saber mais.

Para esclarecer essa história, o irmão de Pocah, Vinny Darian, contou mais sobre a relação das duas.

Sarah revela passado com Pocah

Durante uma conversa com Gilberto, a loira revelou que havia uma treta do passado entre ela e Pocah. Segundo a sister, por “coisas de fora” que as duas não se dão bem dentro do BBB21.

“É por causa de lá fora. Tem coisas lá fora que a gente sabe muito uma da outra. Ela não sabe coisas de mim, mas sabe de pessoas próximas”, contou a consultora de marketing.

Gil e Sarah fofocando na dispensa sobre Pocah.. Sarah disse que sabe de coisas da Pocah de fora da casa e por isso elas não se dão bem! #BBB21 #FalandoDeBBB pic.twitter.com/xVpcCeFFk0 — Juliette Freire 🌸❤ (@cancelardos) February 10, 2021

Irmão de Pocah fala sobre Sarah do BBB21

- PUBLICIDADE -

Darin revelou ao jornal Extra que é amigo de Sarah e não sabe qual o motivo da suposta briga entre as duas. Ela ainda revelou que não tinha conhecimento da rivalidade entre elas. “Isso que ela falou não em ligação com a nossa amizade”

O irmão de Pocah ressaltou como foi o começo de sua amizade com Sarah, do BBB21. Ele explicou também que a sister e Pocah nunca chegaram a se encontrar antes do BBB21. “Minha mulher é amiga de Sarah. Elas se conheceram quando moraram em Los Angeles, mas minha irmão não conheceu a Sara aqui fora, disse o tatuador. O rapaz é casado com Tainá Martins, que também é amiga da cantora.

Por fim, o tatuador disse que gostaria que as duas se aproximassem no jogo. “Estou sem entender o jogo da minha irmã, mas espero que elas se juntem. Sarah é uma pessoa super do bem. Gosto muito dela. Está mostrando a personalidade dela no jogo”.

Relação de Sarah e Pocah no BBB21

Apesar de não terem brigado, Sarah e Pocah não são próximas dentro da casa do BBB21. Ambas são de grupos diferentes no programa, e a cantora se uniu mais a Nego Di, Karol Conka e Projota.

Elas nutriram apenas ressentimentos. No Jogo da Discórdia, por exemplo, Sarah avaliou Pocah como uma das pessoas influenciáveis no jogo e a chamou de ‘planta’ no programa. Depois do desentendimento elas voltaram a se falar, mas sem nenhuma maior proximidade.