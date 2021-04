BBB21: Sarah detona Viih Tube durante live: “Falsa, cobra”

Sarah Andrade, a nona eliminada do BBB21, se juntou a Arcrebiano e Lucas Penteado em uma live realizada no último domingo (4). A brasiliense não poupou críticas a Viih Tube e comentou a formação do paredão – que conta com Rodolffo, Gilberto e Caio na disputa pela preferência do público.

Sarah, Arcrebiano e Lucas conversavam ao vivo no Instagram durante a exibição do BBB21 no último domingo, quando a brasiliense expôs seu descontentamento com a ex-colega de confinamento.

Quando Viih Tube indicou Gil ao paredão, Sarah disparou: “Ai, que ranço, gente. Como é falsa. Sabia que eu tinha que desconfiar dessa menina, sabia! Tira meu nome da boca, cobra. Limpa o veneno aí, desnecessária”, disse.

Enquanto justificava sua indicação em Gilberto, Viih acabou citando Sarah em sua fala: “Sei que é meio clichê, mas não sabia que era tão difícil quanto é. Quero deixar bem claro que não é porque a Sarah saiu”, disse a youtuber. “O público que acompanha o pay-per-view sabe que fui sentindo coisas novas sobre ele. Depois de confiar e desconfiar, me deixou muito apreensiva, depois de saber que eu era opção dele e da Sarah”, continuou Viih.

Durante a live, Sarah afirmou ser “fora Rodolffo”, apesar de desejar uma eliminação dupla do cantor sertanejo e Caio do BBB21.

gente a sarah na live falando da viih tube 🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️ #BBB21 pic.twitter.com/qOrYN8B5UM — peixe boi | 🌵 ⭐ 🌎 (@mariaflaviaz) April 5, 2021

Após o fim da live com Bill e Lucas, Sarah participou de uma transmissão ao vivo no Instagram de Carla Diaz. As duas, que tiveram alguns conflitos dentro do BBB21, conversaram em clima amistoso sobre o programa.

A atriz perguntou para Sarah se “o que acontece no BBB, fica no BBB”. “Não sei… prefiro não opinar neste momento, anda estou muito chateada com algumas pessoas. Outras acho que é besteira, mas umas ainda não estou conseguindo. Espero que seja diferente, mas por enquanto ainda tenho mágoa […] A gente precisa pegar uns vídeos pra trás pra entender o que aconteceu entre eu e você ”, respondeu a brasiliense.

