BBB21: Sarah e Rodolffo têm nova DR na manhã de hoje

A amizade de Sarah e Rodolffo está estremecida no BBB21. Os dois protagonizaram brigas ao vivo durante a formação do paredão no último domingo e no jogo da discórdia realizado ontem. Hoje, os dois sentaram para conversar sobre os atritos que viveram na casa.

Sarah e Rodolffo discutem no BBB21

Sarah e Rodolffo finalmente conversaram sobre as brigas dos últimos dias. O sertanejo votou na consultora de marketing na formação da berlinda de domingo, o que deixou a loira muito chateada. Ele apontou que se sentiu traído por Sarah não contar que Gilberto iria indicá-lo ao paredão na semana passada.

“Eu não podia ir contra ele, o pensamento é dele, não é meu. Aí você esperou a hora da votação pra jogar na cara que estava magoado”, desabafou Sarah. Rodolffo afirmou que a sister omitiu uma informação que o desestabilizou.

O cantor também disse que votou em Sarah como uma forma de se livrar do paredão. A brasilense afirmou que ele poderia ter votado em Pocah, mas o goiano rebateu dizendo que não havia motivos para votar na funkeira. “E comigo você tinha?” questionou Sarah.

Rodolffo pediu para que Sarah não desconsiderasse o que ele estava sentindo. Ela afirmou que se arrependeu de ter sido amiga de Rodolffo durante o BBB21: “Briguei várias vezes para te defender”, disse a sister em meio às lagrimas.

Momentos depois, Sarah chorou no quarto cordel e desabafou com Gilberto: “O Rodolffo que me chamou para conversar. Ah, começou a piorar as coisas. Ele acha que está certo, ele não é do tipo de pessoa que fala: ‘Ah, desculpa, fiz merda, errei’. Não, ele jamais vai pedir desculpa para alguma coisa, o jeito dele de ficar bem é só justificar o erro dele com a pessoa” […] Ele está falando isso agora, não foi o que ele falou na justificativa dele, ele disse que eu apunhalei ele pelas costas. Enquanto eu fiquei do lado dele, ele não falou nada, ele esperou o domingo para me falar? Eu não sou especial para ele fazer isso comigo. A definição de amizade dele e a minha são completamente diferentes” lamentou.

