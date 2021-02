BBB21: Sarah já participou da série Lúcifer; veja cena

A participante Sarah, do BBB21, contou que já participou de ‘Lúcifer’, em conversa com os colegas nesta sexta-feira (05). A consultora de marketing morou por um tempo em Los Angeles, Estados Unidos e esteve na famosa série da Netflix. Saiba em qual episódio a sister aparece!

BBB21: Sarah fala sobre a série Lúcifer

Na série, Sarah fez uma participação como figurante no episódio cinco da quarta temporada da famosa série. “Eu já fiz figuração em Lucifer. Eu não cheguei a me assistir ainda porque estou vendo agora as temporadas”, soltou a sister em meio a conversa com Gilberto, Viih Tube e Juliette e chocou os brothers.

sarah falando que fez figuração na série Lucifer e todos vão a louca #BBB21pic.twitter.com/macXPc37oX — eduardoitalo (@eduardoitalos) February 5, 2021

A sister destacou que não tinha noção de quarto a série era famosa na época, e por isso não ficou deslumbrada. “Na minha figuração eu estou do lado dele [Lucifer, interpretado por Tom Ellis]”, acrescentou Sarah, que deixou os colegas do BBB21 impressionados.

Ao falar da sua experiência fora do Brasil ela revelou que ficou com alguns famosos por lá. “Já peguei uns famosos bem famosos. Não vou falar nomes, porque acho que é f*da, mas peguei. São gringos. Já peguei cantor, piloto, ator e DJ famosos”, revelou.

Web encontra Sarah, do BBB21, na série da Netflix

Depois de Sarah soltar a informação, claro que a web foi procurar imagens da sister na série com o ator Tom Ellis. Na conversa, a loira deu uma dica de qual episódio ela apareceu, e ficou mais fácil para os fãs do programa procurarem.

“Eu não vi na série, mas eu fiz. Acho que foi na quarta temporada, na boate do Lucifer. Foi uma cena em que ele tomou um tiro, eu estava sentada no bar, mas eu nem vi a cena ainda”, disse ela.

Assita ao vídeo:

A Sarah do #BBB21 de frente pro Tom Ellis e Lauren German (Lucifer e Chloe) MANO A SORTE QUE EU QUERIA TER pic.twitter.com/4yNp35aQoV — Bina ❀ loves Tom🏡⃤ (@tomsmuffinx) February 5, 2021

Até inveja a sister do BBB21 despertou nos internautas que compartilharam algumas imagens da participante no episódio. “Inveja de você? Inveja eu tenho da Sarah do #BBB21 que ficou perto do elenco de Lucifer”, brincou um perfil de fã clube da série no Twitter.

Inveja de você?

Inveja eu tenho da Sarah do #BBB21 que ficou perto do elenco de Lucifer pic.twitter.com/aN6u0BiZvK — Sobre Lucifer (@sobrelucifer) February 5, 2021

inveja de você? inveja eu tenho é da sarah que viu uma das melhores cenas de lucifer ao vivo pic.twitter.com/IINNBeCYyH — isa ☕ comentarista do bbb (@sradoinferno) February 5, 2021

Como assistir a série Lúcifer?

Para poder assistir a série ‘Lúcifer’ e até mesmo conferir o episódio completo em que Sarah, do BBB21, aparece é preciso ter acesso a uma conta na Netflix. Dentro da plataforma existem vários conteúdos como séries, filmes, documentários, entre outros.

Basta criar uma conta, ou se já tiver, acessar em netflix.com para começar a maratona da série disponível no catálogo. O acesso pode ser em qualquer aparelho desde que seja compatível com a plataforma Netflix e se tenha acesso à Internet. Os aparelhos podem ser: Smart TVs, tablets, aparelhos de streaming, smartphones e videogames.