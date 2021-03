BBB21: Sarah tira Juliette do ranking de prioridades e põe fim a G3

Parece que a amizade do G3 no BBB21, que tanto agitou a internet, está perto do fim. Sarah, de 29 anos, afirmou durante a madrugada de domingo que Juliette já não está no topo do ranking de prioridades no jogo. A sister mudou a configuração do seu jogo e escalou Fiuk entre as preferências.

BBB21 e o fim o G3 de Juliette, Gil e Sarah

No Quarto do Líder do BBB21, Sarah conversava com Caio e Rodolffo sobre a formação do próximo Paredão. O papo flui sobre a possibilidade do fazendeiro cair na berlinda, quando ele mesmo resgata uma conversa que teria escutado no quarto cordel – antigo QG do grupo. “Entrei no Quarto Cordel e Juliette conversando com Carla”.

Após saber que a aliada do BBB21 estava de conversa com uma potencial rival do jogo, Sarah declara: “A Juliette é uma pessoa que está descendo nas minhas prioridades. Não porque eu não goste dela, mas até porque não é tão recíproco. Eu vejo um jogo que eu acho que lá na frente vai dar choque”.

Caio então afirma: “Nós temos que parar de falar de jogo com ela. Eu não falo mais nada. Ela já está querendo sair da parceria. Você pode ver que ela já está começando a discordar de tudo que nós pensamos igual. Toda hora, parece que já está meio de propósito”.

O fazendeiro aproveitou para contar que Juliette reclamou de ter recebido o castigo do monstro de Arthur e repetiu o que a maquiadora disse. “‘Por que ele não deu para o João? Por que ele não deu para Sarah? Sarah tem duas semanas que está no VIP’. O que eu fiquei chateado foi a Juliette frisando para Carla de pôr você”.

Para encerrar o assunto no BBB21, Sarah reforçou que não irá conversar de jogo com Juliette.

Sarah gera polêmica com apoio a Bolsonaro

- PUBLICIDADE -

Apesar de estar distante de um paredão, as coisas não estão indo bem para Sarah, pelo menos do lado de fora do reality. Em conversa com outros participantes, a jovem assumiu apoiar o presidente Jair Bolsonaro e ser contra o processo de impeachment.

A declaração no BBB21 afetou em cheio suas redes sociais: 100 mil seguidores a menos, além de perder um volume considerável de apoiadores.

Agora, com as declarações que confirmam o fim do G3, o futuro de Sarah Andrade no jogo é cheio de interrogações. Acompanhe o BBB no DCI.