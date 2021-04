BBB21: veja como será a festa do líder Arthur hoje (31/3)

Arthur terá sua segunda festa do líder nesta quarta-feira (30). O brother, que já foi líder nas primeiras semanas, vai poder escolher mais uma vez o tema, o cardápio e playlist da farra de hoje do BBB21. O crossfiteiro, inclusive, fez um pedido inusitado que chamou a atenção da produção do programa e dos internautas. Olha só o que ele pediu!

Como será a festa do líder Arthur do BBB21?

No confessionário, o capixaba pediu o tema “crossfit” para a festa, e comes e bebes populares entre os brothers. Na escolha da playlist, Arthur surpreendeu ao pedir que as músicas de Projota tocassem durante a noite: “Se pudesse, queria que abrisse com a música ‘Moleque de Vila’ do Projota”. E parece que o pedido do líder vai ser atendido. “Claro, essa é fácil”, respondeu o apresentador Tiago Leifert.

Arthur também pediu para que as seis primeiras músicas da festa sejam dos artistas que passaram pelo BBB21, como Pocah, Fiuk, Rodolffo, Karol Conká e Projota. Leifert disse que a produção vai tentar atender ao pedido.

Nas redes sociais, o pedido de Arthur gerou memes. Alguns fãs do programa disseram que a o tema da festa do crossfiteiro seria o próprio Projota ou bananas de pijama – o brother ganhou o apelido de “banana” nas redes sociais.

tema da festa do arthur: projota 😂😂 — a Tavares (@CamizinhaT) March 26, 2021

O tema da festa do Arthur vai ser projota Vai Camilla // Juliette líder // Falso // Como o Gil // Camilla e João // Falsidade #bbb21 pic.twitter.com/7kNISARBHu — Markô De Luuka (@MarkoDeLuuka) March 26, 2021

A próxima festa do líder

A festa do Arthur

Banana de pijama #BBB21 pic.twitter.com/Bg9BUrQLS8 — Ken Adams – Isa ♒ (@EIsadoracomS) March 26, 2021

vazou a decoração da festa do arthur pic.twitter.com/0YQeuunw1E — Rafael Uccman (@rafauccman) March 26, 2021

Na festa do líder Arthur, ele também pode escolher o figurino que quer usar, mas ainda não há informação sobre a vestimenta do brother. Às quartas-feiras, a produção disponibiliza roupas apenas para o manda-chuva da semana.

O que esperar da festa de hoje?

Na última festa de Arthur, o capixaba pediu instrumentos para que os confinados pudessem cantar e tocar ao vivo. Os brothers fizeram a própria roda de samba, gênero musical que tocou bastante na festa. Desta vez, com uma temática diferente, a playlist deve ficar por conta apenas do DJ do BBB21.

Na festa de hoje, o público deve acompanhar o desenrolar dos acontecimentos do últimos dias da casa. Com a saída de Sarah, Gilberto está muito abalado e deve fazer novas alianças para seguir no jogo. Querendo ou não, os brothers sempre acabam discutindo estratégias de jogo durante a festa.

Para assistir a festa de Arthur madrugada adentro, é necessário ser assinante do pay-per-view. O GloboPlay exibe o BBB21 24 horas por dia, por R$22,90. Para quem não tem o serviço pago, a edição de amanhã (1º) do programa deve exibir os melhores momentos da festa e os principais diálogos que aconteceram entre os brothers na noite.

