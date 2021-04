BBB21: veja os prêmios que os brothers já ganharam no programa

O BBB21 entra em sua reta final e ao longo do programa, os brothers já ganharam dezenas de prêmios em provas e nas ações dos patrocinadores. Mesmo quem não levar o prêmio de R$1,5 milhão, não vai voltar para casa de mãos vazias. Veja abaixo o que o top 10 do reality já garantiu até agora. As informações são do portal UOL.

O que os brothers já ganharam durante o BBB21?

Arthur – O instrutor de crossfit já ganhou duas TV’s 55 polegadadas, um notebook, um fone de ouvido wireless, um aspirador robô e uma panela de pressão. Ao vencer a prova do anjo, Arthur também ganhou R$10 mil reais e uma escova de dentes elétrica. Em sua segunda liderança, ele levou mais R$10 mil reais e R$2 mil em compras na Avon, patrocinadora da prova do líder.

Caio – Por vencer a prova do anjo três vezes seguidas, o brother arrecadou R$15 mil reais para ele e mais R$15 mil para a família – foram 6 mil em cada vitória. Ele também ganhou uma TV 55 polegadas, um aparelho de jantar, uma cadeira gamer e uma lavadora 12 kilos. Em uma das provas bate e volta, Caio venceu a disputa e levou R$10 mil reais em hospedagem para viajar com sua família.

Camilla de Lucas – A influenciadora ganhou dois aparelhos de ar condicionado e uma TV 42 polegadas em ações dos patrocinadores do programa.

Fiuk – O filho de Fábio Jr. vai levar para casa uma batedeira planetária, um monitor game e uma caixa acústica bluetooth. Fiuk também conquistou um prêmio em dinheiro. Ele venceu a última prova do anjo e ganhou R$10 mil reais.

Gilberto – Gil do vigor tirou a sorte grande no BBB21. O economista ganhou um carro Fiat Toro Ultra, avaliado em R$170 mil reais, ao vencer uma das provas do líder. Ele também levou R$10 mil reais ao vencer a prova do anjo, e um smartphone, uma smart TV, um aspirador robô e uma lava louças em ações dos patrocinadores do reality.

João Luiz – O professor de geografia garantiu um ar condicionado, uma cafeteira expressa, uma TV de 55 polegadas e uma geladeira de 482 litros. Em dinheiro, João ganhou R$10 mil reais em uma prova do líder e R$1 mil por ter se esforçado muito em uma das provas de resistência.

Juliette – A paraibana ainda não ganhou prêmios em dinheiro, mas leva para casa um smartphone, uma cadeira de escritório e um cooktop.

Pocah – Assim como Gil, a funkeira vai sair do programa com um carro na garagem. Ela ganhou um Fiat em um jogo da discórdia, avaliado em R$50 mil. Pocah também garantiu uma caixa de som bluetooth, um microondas espelhado, um Playstation 5 e 18 meses de um curso de idiomas à sua escolha.

Thaís – A dentista vai levar pra casa um ar condicionado, um jogo de panelas de 4 peças, uma TV de 55 polegadas, uma batedeira inox e um smartphone. Ao vencer uma prova do anjo, ela também garantiu R$5 mil reais em compras na Americanas, patrocinadora da prova.

Viih Tube – A influenciadora vai sair do BBB21 com uma batedeira, um multiprocessador 3 em 1, um liquidificador e uma fritadeira e forno, e uma TV de 55 polegadas. Ao vencer a prova do anjo, levou R$5 mil em produtos para pets, e R$12 mil reais em compras na C&A quando venceu a prova do líder.

