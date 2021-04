BBB21: vídeo de Juliette beijando ex viraliza; affair se pronuncia

Mais um ex-affair de Juliette, do BBB21, caiu nas graças da internet nesta semana. Desta vez, os internautas encontraram um vídeo da paraibana beijando o empresário Frederico Perusin, de 33 anos. A repercussão do vídeo chegou até o empresário, que postou alguns stories comentando a situação e sua relação com a maquiadora.

Ex de Juliette se surpreende com repercussão

Na noite da última quarta-feira (7), Perusin postou alguns stories em sua conta no Instagram reagindo ao vídeo em que ele aparece beijando Juliette. “Que dia maluco que aconteceu hoje. Recebi mais mensagens que no meu aniversário. Vi que vazou um vídeo e não tinha o que fazer, eu estava em reunião e trabalhando o dia inteiro”, começou o empresário.

“Acabei de chegar no hotel, vou dar uma olhadinha e vazou o vídeo, não tinha o que fazer e acho que não tem nada de mais o vídeo”, disse. O empresário também afirmou que está torcendo pela ex no BBB21, e que a paraibana é uma pessoa “incrível, alto-astral e muito gente boa”.

nunca achei que precisava tanto ve a juliette beijando na boca ate ve a juliette beijando na boca pic.twitter.com/J4ej1Npy0q — STÉFANI (@twittaste_) April 7, 2021

Em entrevista à revista Quem, o empresário contou que mora há seis meses em Campina Grande, por motivos profissionais. Ele disse que conheceu Juliette em novembro do ano passado, em um bar. “Estava comemorando meu aniversário e ela é sagitariana como eu. Temos amigos em comum […] Foi um affairzinho e a gente continuou se falando”.

Ele conta que Juliette parou de responde-lo de um dia para o outro. Foi só depois que a paraibana apareceu no programa que ele descobriu o motivo. “De repente, ela parou de me responder e eu fiquei sem entender. Foi uma surpresa quando soube que ela estaria no BBB”, finalizou.

Quem é Frederico Perusin?

Segundo informações da coluna de Leo Dias, do jornal Metrópoles, Frederico Perusin é empresário no ramo têxtil, dono de fábrica de jeans e sócio de uma indústria de papel higiênico. É formado em administração pela Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), e pertence à “nata” da sociedade paulistana. No círculo de amigos do empresário estão a influenciadora Flávia Pavanelli e o ator Caio Castro.

Por pura coincidência, Perusin já trabalhou com Fiuk, que também participa do BBB21. “Fiz uma campanha com ele. É uma grande coincidência. Sensacional, né? Eles não fazem ideia disso”, disse em entrevista à Quem.

