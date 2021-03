Enquete BBB21 quem sai: veja o 6º eliminado do paredão

Pocah, Projota ou Thaís? Os três disputam a preferência do público e um deles será eliminado do Big Brother Brasil na noite de hoje (16). Enquanto Tiago Leifert não anuncia o mais votado pelo público, o portal DCI já tem uma parcial do resultado. Veja como está a Enquete BBB21 quem sai:

Enquete BBB21 quem sai; veja a porcentagem

Até a tarde desta terça-feira, Projota se consolidava como o próximo eliminado do BBB21 com 83,01% dos votos. A porcentagem está entre as mais altas do programa.

Thaís fica em segundo, mas com um total de votos distante do primeiro colocado, com a porcentagem de 12.75%.

De acordo com a enquete do DCI, Pocah não corre riscos de sair neste paredão, pois soma apenas 4.24% das intenções de votos.

Gshow BBB votação

Para votar no paredão pelo Gshow é muito simples. Primeiro, é necessário acessar o site oficial da votação no Gshow e clicar sobre o link “Paredão BBB21: Vote para eliminar. Pocah, Projota ou Thaís?”. Em seguida, o usuário precisa fazer login ou criar uma conta globo. É rápido e grátis, e é possível usar os dados de acesso do Google ou Facebook.

Agora, basta clicar sobre a pessoa desejada e fazer a verificação de captcha, que protege o sistema contra robôs. Em poucos segundos, o voto será computado. Não há limite de votos. O usuário pode votar quantas vezes desejar.

O BBB21 está previsto para começar às 22h40, logo após a exibição da novela Amor de Mãe. Para assistir, basta sintonizar na Rede Globo ou acompanhar por meio da plataforma de streaming GloboPlay.

