Enquete BBB UOL: veja a parcial da votação atualizada agora

Parcial porcentagem BBB21 paredão – Nesta terça-feira (6/4) o Brasil vai conhecer quem será o décimo eliminado do BBB21. Caio, Gilberto e Rodolffo disputam a preferência do público, mas um deles terá que deixar a casa mais vigiada do Brasil e chance de ganhar R$ 1,5 milhão e um carro 0KM. A votação ainda está aberta no Gshow, site do programa. Veja a parcial da enquete BBB UOL e quem sai do reality show.

Enquete BBB UOL – Quem vai ser eliminado do BBB21?

Segundo a Enquete BBB UOL atualizada na noite desta terça-feira (6), às 21h30, quem deve sair do BBB21 hoje é Caio, com 47,46% dos votos. A votação, no entanto, indica um cenário apertado, já que Rodolffo surge atrás com 43,00%. Gilberto deve continuar no reality show com 9,54%.

O resultado oficial do paredão do BBB21 pode surpreender o público. Após o jogo da discórdia, as pesquisas que até então indicavam a eliminação de Rodolffo, agora apontam para uma saída de Caio, seu melhor amigo.

Votar BBB21 Gshow

A votação do Big Brother Brasil está aberta e você pode votar no BBB21. O usuário precisa a Para eliminar Rodolffo, Caio ou Gilberto é preciso acessar o site oficial do reality show no Gshow. Logo em seguida, fazer login ou cadastro gratuito usando uma conta do Google ou Facebook.

Ao acessar o campo de votação, você verá todas as opções disponíveis para eliminar seguida de nome e foto. Basta selecionar a opção que deseja eliminar e em seguida validar o voto com captcha.

Como o paredão foi formado?

O paredão BBB21 da semana foi formado com dinâmica inédita na história do reality show. Primeiramente, Fiuk e Gilberto, anjos da semana, imunizaram João Luiz. Logo depois, Viih Tube, líder da vez, indicou Gilberto diretamente ao paredão. Em seguida, a casa votou no confessionário e Rodolffo e Juliette empataram com 4 votos cada. Viih Tube desempatou, colocando Rodolffo no paredão.

Tiago Leifert, apresentador do Big Brother Brasil, surpreendeu os brothers e sisters ao anunciar votação aberta na sala de estar para definir o terceiro emparedado. Juliette e Caio empataram com 4 votos. A líder da semana desempatou, indicando Caio à berlinda. Por fim, o comunicador informou que o mais votado pela casa na votação aberta teria direito ao contra golpe. Juliette foi a escolha e se juntou aos demais emparedados no paredão.

Todos os indicados, exceto, Gilberto que foi escolhido pela líder Viih Tube, jogaram a prova bate e volta. Juliette levou a melhor e se livrou da votação do público.