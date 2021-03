Festa do BBB21 vai ter Leo Santana e Gloria Groover; veja horário

Os cantores Leo Santana e Gloria Groover serão a atração da festa do BBB21 (Big Brother Brasil) deste sábado, logo após a novela “Amor de Mãe”. O repertório da dupla vai levar muito axé, pop e muita animação na casa do reality.

Que horas começa a festa do BBB21?

Sábado é dia de festa do BBB21. Hoje, a atração vai ao ar pela Rede Globo a partir das 22 horas, de acordo de Brasília. Já o GloboPlay exibe em tempo real todo evento – do início ao fim. Também é possível acompanhar ao vivo de três formas:

Globoplay: pelo aplicativo é possível assistir ao vivo e grátis ao mesmo conteúdo da TV aberta. Basta registrar uma Conta Globo.

Pay-per-view é disponibilizado pelas TVs a cabo, então é preciso checar a disponibilidade. Aqui, o assinante pode assistir ao reality ao vivo 24 horas por dia.

Multishow: assim que termina o BBB na Globo, o telespectador pode se conectar ao Multishow. O canal exibe a festa por 45 minutos.

Repertório

Léo Santana já emplacou para o seu currículo grandes sucessos, como “Santinha”; “Mainha gosta assim”; parceria com Ivete Sangalo,“Encaixa”, uma parceria do Léo com o MC Kevinho; “Vai dar PT”, cujo clipe foi lançado pela Kondzilla, “Contatinho” ao lado de Anitta, entre outros.

Já Glória Groove, é um cantora, rapper, compositora, dubladora, atriz e drag queen. A artista é dona do hit “Dona”, um sucesso em 2016. A música “Bumbum de Ouro” é outro sucesso da carreira do artista, que também reúne parcerias com Pabllo Vittar, Lexa e mais artistas.

Leo Santana e Gloria Groover estão juntos em “Arrasta”; assista ao clipe:

