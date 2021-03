Hoje tem veto na prova do líder do BBB21? Veja as mudanças da semana

Mais uma semana começa no BBB21. Na noite desta quinta-feira (25), o reality terá seu nono líder. Uma das dinâmicas durante a prova é o veto. O líder da semana dá o último veredito de seu reinado e escolhe um brother para tirar da disputa. Hoje tem veto na prova do líder? Veja abaixo.

Hoje tem veto na prova do líder?

Nesta semana, não haverá veto na prova do líder. Todos os brothers vão disputar a coroa e a liderança da semana. Ainda não se sabe como será a prova – se envolve sorte, habilidade ou resistência. Já que as duas últimas provas foram de resistência, os brothers especularam, na tarde de hoje, que a disputa poderia seguir outro formato.

Gil tem direito a veto?

Apesar de não ter veto nesta semana, Gilberto, que ainda não tem essa informação, já havia decidido vetar Rodolffo. Em uma conversa com Sarah na prova do líder, o economista disse: “Eu percebi que ele não está com raiva de mim, porém ele não quer uma proximidade. Querendo ou não, se ele ganhar o líder, ele vai me colocar no paredão. Eu entendi isso. Ele não falou com todas as palavras, mas eu entendi isso”.

Antes, ele havia considerado vetar Juliette da prova do líder, mas mudou de ideia. “Eu pensei, de verdade, de maneira estratégica em vetar a Juliette porque ela é uma opção da casa e, querendo ou não, eu também sou uma das opções da casa. Ela, Líder, eu posso ir para o Paredão pela casa. Eu indo pela casa existe uma pequena chance de conseguir me salvar. Mas se o Rodolffo for Líder, eu não vou pro Bate e Volta. Eu sei que a partir do momento em que vetar ele da Prova do Líder, acabou. Ele vai ser meu adversário real até o final do programa”, afirmou o economista.

Que horas começa a prova do líder hoje?

A prova do líder desta quinta-feira (25) está marcada para começar às 22h45, logo após a exibição de mais um capítulo da novela Amor de Mãe. Além da disputa, o programa de hoje deve exibir os melhores momentos da festa de Gilberto, o almoço do líder e os últimos acontecimentos da casa, como os conselhos de Sarah e Fiuk para o economista em relação a Juliette.

Para assistir a edição de hoje do BBB21, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo ou acessar a plataforma de streaming GloboPlay. O serviço disponibiliza o sinal da Globo gratuitamente. O usuário precisa apenas criar uma conta, que pode ser feita com logins do Google ou Facebook. Já para assistir o BBB21 24 horas por dia, é necessário assinar o plano pago do GloboPlay, ao custo de R$22,90 ao mês.

