Hoje tem veto na prova do líder? Veja as regras da semana

Hoje é dia de prova do líder no BBB21. A disputa pela décima liderança do reality vai agitar a noite desta quinta-feira (1º) e coroar o novo chefe da semana. Uma das dinâmicas da prova é o veto. O último veredito do atual líder, no caso, Arthur, é vetar um ou dois brothers de participar da prova. Mas, não é sempre que isso acontece. Hoje tem veto na prova do líder? Confira abaixo.

Hoje tem veto na prova do líder?

Ainda não se sabe se haverá veto na prova do líder. Na quinta-feira passada, diferente das outras semanas, não houve veto e todos jogaram a prova patrocinada pela Avon, que consagrou Arthur como líder. A última disputa foi de habilidade. Ainda não há informações se a prova de hoje será de resistência ou sorte.

Arthur tem direito a veto?

- PUBLICIDADE -

Caso tenha a opção de veto, Arthur já sabe quem vai tirar da disputa. Em uma conversa com Caio e Rodolffo, na terça-feira, na área externa do BBB21, o crossifiteiro revelou como pretende usar o seu poder: “Se a Juliette não sair, se tiver veto mesmo, não sei, acho que veto ela mesmo, ela está com sangue no olho. Mas, pelo menos, eu já sei que não sou a primeira opção de quem eu achava que era. Por exemplo, se um Fiuk da vida pegar uma liderança, ele não vai em mim”.

“Vai nela” respondeu Caio, concordando com o amigo. Arthur disse que assim fica mais tranquilo, mas Rodolffo discorda: “Não fica 100% tranquilo, não.”

Que horas começa a prova do líder hoje?

A prova do líder desta quinta-feira (1º) está marcada para começar às 23h, logo após a exibição de mais um capítulo da novela Amor de Mãe. Além da disputa, o programa de hoje deve exibir os melhores momentos da festa de Arthur e os últimos acontecimentos da casa, como a repercussão da saída de Sarah, a situação de Gil após perder a companheira de jogo e as trollagens de primeiro de abril feitas pelos brothers.

Para assistir a edição de hoje do BBB21 e a prova do líder, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo ou acessar a plataforma de streaming GloboPlay. O serviço disponibiliza o sinal da Globo gratuitamente. O usuário precisa apenas criar uma conta, que pode ser feita com logins do Google ou Facebook. Já para assistir o BBB21 24 horas por dia e acompanhar o reality madrugada adentro, é necessário assinar o plano pago do GloboPlay, ao custo de R$22,90 ao mês.

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.