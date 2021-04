João Luiz vence a prova do anjo BBB21 hoje; veja quem está no monstro

A décima primeira disputa pelo anjo aconteceu nesta sexta-feira (9) no BBB21. Como de costume, o brother vencedor ganha o poder de imunizar um dos jogadores na próxima formação de paredão no domingo, além de R$5 mil reais em dinheiro para enviar para a família, um vídeo gravado pelos familiares e um almoço especial, com direito a dois convidados. Quem ganhou a prova do anjo BBB21? João Luiz foi o vencedor.

Na prova do anjo BBB21 de hoje, os brothers fizeram um sorteio para decidir quem iria participar da prova. Na urna, havia apenas uma bolinha azul, que indicava quem ficaria de fora. Camilla deu azar e não participou da competição. Todos os outros brothers, exceto Caio, o líder da semana, jogaram a prova.

Os brothers disputaram a prova em duplas, um duelando contra o outro. As duplas foram: Juliette e Thaís, Fiuk e Viih Tube, João e Gilberto, Arthur e Pocah. Na competição, eles precisavam ficar em cima de uma plataforma giratória e quando ela parasse, cada um deles deveria sair correndo e buscar a lasanha indicada no telão. Quem terminasse a tarefa primeiro, se classificava para a próxima rodada.

Thaís, Viih Tube, João e Arthur passaram a próxima rodada. Viih Tube e João Luiz levaram a melhor na semifinal e passaram para a última fase. João Luiz superou a adversária e ganhou o anjo da semana.

Quem são os monstros BBB21 hoje?

João Luiz escolheu Arthur e Pocah para o castigo do monstro. Nesta semana, os dois brothers devem se revezar, vestidos de samambaia, em um vaso localizado no jardim. O local não pode ficar sozinho, um deles sempre deve estar lá.

Quem já venceu a prova do anjo BBB21?

Rodolffo: o sertanejo foi o primeiro a vencer uma prova do anjo no BBB21

Carla Diaz: a atriz foi a ganhadora da disputa e colocou Lucas e Gilberto no monstro

Caio: o fazendeiro venceu três provas seguidas pelo colar do anjo

Arthur: o brother ganhou uma disputa de arremessos no confinamento

Projota: o cantor venceu a sétima prova do anjo do BBB21 e levou um carro

Viih Tube: a sister foi a melhor em um jogo da memória e ganhou a oitava prova do anjo

Thaís: a dentista venceu a nona prova do anjo e imunizou sua amiga Viih Tube

Fiuk e Gilberto: a dupla venceu a prova do anjo e precisaram entrar em consenso para imunizar um brother

Dinâmica dessa semana BBB21

O paredão desse semana do BBB21 já começou a ganhar forma ontem mesmo durante a prova do líder. Fiuk e Camilla foram escolhidos pelos finalistas da prova, Caio e Arthur, para disputar uma “final do mal”. O filho de Fábio Jr. levou a pior e acabou caindo no paredão.

No domingo, o anjo vai imunizar um brother. O líder da semana, Caio, faz uma indicação direta ao paredão. Os dois mais votados no confessionário também estão emparedados. Fiuk e o mais votados da semana disputam a prova bate e volta, e um deles escapa da berlinda. O indicado pelo líder vai ao paredão diretamente, sem chance de disputar a prova.

