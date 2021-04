Líder da semana BBB21 hoje: Viih Tube vence a prova do líder

Viih Tube venceu a décima prova do líder do BBB21. A sister, que encarou mais de 13 horas de prova de resistência, levou a melhor na final com Arthur e conquistou seu primeiro reinado no reality show.

Líder da semana BBB21 hoje

A líder da semana é Viih Tube. A influenciadora ganhou a prova de resistência da C&A, e garantiu o reinado da semana após mais de 13 horas de competição.

Por volta das 13h15, Juliette desistiu da liderança. Viih e Arthur disputaram a final, até que o capixaba desistiu da prova aproximadamente meia hora depois. Vale lembrar que o crossfiteiro já venceu duas provas do líder no BBB21, e essa é a primeira vitória de Viih.

Na prova, os participantes precisavam permanecer dançando o tempo inteiro em uma pista. Quando a música parasse, eles deveriam montar o quebra-cabeças da C&A dentro do tempo determinado pelo cronômetro. Seria eliminado quem desistisse da resistência, montasse o quebra-cabeças errado ou não conseguisse terminar a montagem dentro do tempo.

A consagração da liderança de Viih Tube deve acontecer durante o programa ao vivo na noite de hoje, assim como a divisão entre VIP e xepa. Além da coroa, a influenciadora também ganhou R$12 mil reais em compras na C&A.

Dinâmica da semana BBB21

As nova dinâmica da semana foi anunciada por Tiago Leifert durante o programa de ontem. Desta vez, serão quatro participantes indicados ao paredão.

Como de costume, o líder vai indicar um brother para a berlinda. A casa vota no confessionário e o mais votado, além de ir para o paredão, dá início a uma segunda votação, dessa vez aberta. O mais votado nessa segunda rodada tem direito a um contraogolpe, e irá puxar mais um colega.

Todos jogam a prova bate e volta, exceto pelo indicado pelo líder.

