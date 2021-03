Porcentagem Votação BBB21: veja a parcial atualizada

Sarah, Rodolffo ou Juliette? Um deles vai deixar a casa do BBB21 na próxima terça-feira (30). No domingo, Juliette foi indicada a berlinda pelo líder Arthur, e puxou Rodolffo no contragolpe. Sarah foi a mais votada da casa e puxou Thaís, mas a sister escapou na prova bate e volta. Agora, os três disputam a preferência do público. Veja a porcentagem da votação BBB21 até o momento.

Porcentagem Votação BBB21 – parcial atualizada

Segundo a enquete do jornal do DCI, quem deve sair na próxima terça é Sarah, com 49.78% dos votos. Porém, a disputa está acirrada: Rodolffo vem logo atrás, com 45.97% dos votos. Quem não corre nenhum risco de deixar a casa é Juliette, que soma apenas 4.25%.

Na enquete UOL BBB21 a diferença está ainda maior para Sarah. A pesquisa aponta que a brasiliense pode deixar a casa com 67.63% dos votos. O goiano fica em sendo lugar, com 28.87% e a paraibana tem apenas 3.51%.

Quero votar no BBB21: veja como votar no Gshow

Para participar da votação BBB21 no Gshow, é muito simples. Ao acessar o site da votação, é necessário realizar um cadastro gratuito, válido até o final do reality. O portal aceita logins do Google e Facebook.

Em seguida, acesse a página de votação e clique sobre a opção desejada. Agora, é só validar o captcha e confirmar. Em alguns segundos, o sistema vai confirmar o voto. Não há limites de votos.

BBB21 votação – quem votou em quem no paredão BBB21?

Anjo Thaís imunizou Viih Tube

Líder Arthur indicou Juliette

Sarah foi a mais votada da casa, com cinco votos.

Prova bate e volta – Thais vencedora

Na votação aberta, os brothers votaram da seguinte forma:

Rodolffo votou em Sarah

Caio votou em Sarah

Sarah votou em Pocah

Juliette votou em Sarah

Pocah votou em Sarah

Thaís votou em Rodolffo

Viih Tube votou em Sarah

Fiuk votou em Pocah

João Luiz votou em Rodolffo

Camilla de Lucas votou em Rodolffo

