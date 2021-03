Prova do anjo BBB21 será no sábado; veja que horas começa

A próxima prova do anjo do BBB21 será realizada no sábado (27). O vencedor da disputa ganha o poder de imunizar um brother no domingo, um almoço especial e um vídeo gravado pela família. Além disso, o anjo da semana também precisa escolher dois confinados para cumprir o castigo do monstro.

Que horas é a prova do anjo BBB21 ?

O público vai conhecer o novo anjo da semana no sábado (27). A prova do anjo no BBB21 não tem horário definido para acontecer mas, geralmente, ocorre no início da tarde, a partir das 13h.

Como é de costume no programa, nem sempre todos os brothers têm o direito de disputar a prova. A escolha dos participantes que irão concorrer ao colar acontece por meio de um sorteio. Quem tirar a bolinha azul da urna, joga. Quem tirar a bolinha branca, fica de fora.

No domingo, além de livrar um aliado do paredão, o anjo poderá escolher o cardápio do seu almoço especial e convidar dois amigos para acompanhá-lo. O anjo também ganha R$5 mil reais para enviar para uma pessoa da família, à sua escolha, e um vídeo gravado pelos familiares.

Para assistir a competição ao vivo, é necessário ser assinante do GloboPlay. A edição do sábado também deve mostrar os melhores momentos da disputa e o vencedor.

Quem ganhou a prova do anjo no BBB21?

Há dois meses no ar, o BBB21 já teve oito anjos – e, consequentemente, oito castigos do monstro.

Na primeira semana, o vencedor da disputa foi Rodolffo. O sertanejo imunizou Caio, e escolheu Arthur e Arcrebiano para o primeiro castigo da temporada.

Carla Diaz venceu a segunda prova do anjo BBB21 dessa temporada. Na ocasião, ela imunizou Camilla. A atriz deu o monstro para Gilberto e Lucas, cumprindo parte do plano de Projota, que consistia em dar o monstro para os dois, para que dificultasse a corrida deles até o Big Fone.

Caio venceu a prova do anjo por três semanas seguidas. Em dois deles, Rodolffo foi imunizado. No terceiro, o anjo era autoimune. Ele indicou Camilla de Lucas e Fiuk, Thaís e Viih Tube, Pocah e Projota, para cumprir os castigos.

Quem também ganhou a prova do anjo foi Arthur. O capixaba imunizou Projota, e deu o monstro para Juliette e Fiuk, seu desafeto dentro da casa.

Na semana seguinte, foi a vez de Projota devolver a gentileza ao amigo. O rapper imunizou o instrutor de crossfit, e escolheu João Luiz e Sarah para cumprir o castigo.

A última vencedora da prova do anjo no BBB21 foi Viih Tube. A sister imunizou sua amiga Thaís, deu o monstro para Rodolffo e Arthur.

