Quem é o favorito para ganhar o BBB21? Veja as estatísticas

A um mês da final do Big Brother Brasil, os fãs do programa já começam a especular quem é o favorito pra ganhar o BBB21. Entre cancelados e populares, já deu tempo do público listar os seus brothers prediletos, e aqueles não tão queridos assim. Enquanto a final do reality show não chega, o Betfair.net, especialista em cálculos de probabilidade, fez um ranking dos brothers com maior chance de vencer o prêmio de R$1,5 milhão. As informações são da coluna do Leo Dias.

Quem é o favorito para ganhar o BBB21? Juliette

A maquiadora aparece em primeiro lugar no ranking da Betfair.net, com 60% de chances de vencer o BBB21. Juliette também é a participante mais popular nas redes sociais – a paraibana ultrapassou todos os outros brothers, inclusive os do grupo Camarote, no número de seguidores no Instagram. Atualmente, ela é seguida por 19,6 milhões de pessoas.

Gilberto

O economista fica em segundo lugar no ranking, mas com apenas 15% de chance, um número bem abaixo de Juliette. Nas redes sociais, ele é o segundo membro do grupo Pipoca com mais seguidores, somando 7,1 milhões de fãs no Instagram.

Camilla de Lucas

A influenciadora completa o top 3 participantes com maior probabilidade de vencer o BBB21, com 8%. Camilla e João, que vem logo abaixo no ranking com 6%, tem ganhado maior popularidade com o público nesta reta final do programa.

Confira o ranking completo:

Juliette – 60%

Gilberto – 15%

Camilla de Lucas – 8%

João Luiz – 6%

Fiuk – 4%

Viih Tube – 2%

Arthur – 2%

Caio – 2%

Pocah – 0.5%

Thaís – 0.5%

Enquete BBB UOL –

Quem é o favorito para ganhar o BBB21?

Segundo a enquete do UOL, até a tarde desta sexta-feira (9), a favorita para vencer o BBB21 é Juliette, com 50,48% dos votos. Gilberto vem logo atrás, com 17,10%, e Caio fica em terceiro lugar, com 8,68%.

Ao contrário do que diz o ranking da Betfair.net, Arthur está em quarto lugar, com 5,81%, e Camilla e João, com 5,42% e 3,89%, respectivamente.

A final do BBB21 está marcada para o dia 4 de maio. O vencedor do programa leva o prêmio de R$1,5 milhão e um carro zero Fiat.

