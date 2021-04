Quem ganhou mais seguidores no BBB21? Veja o ranking atualizado

Na reta final do BBB21, os brothers continuam ganhando (ou perdendo) seguidores de acordo com as suas posturas, decisões e discussões dentro do jogo. A um mês da final do programa, a divisão entre pipoca e camarote já não existe mais. No Instagram, brothers do grupo dos anônimos ultrapassaram alguns participantes já famosos antes do reality. Juliette, por exemplo, é a sister do BBB21 com mais seguidores, deixando para trás até mesmo Viih Tube, que até então era a mais popular com reality – a influenciadora entrou na casa com 16,2 milhões de seguidores.

Quem ganhou mais seguidores no BBB21?

A campeã do ranking de seguidores é Juliette. A paraibana entrou na casa com 3 mil seguidores, e hoje é a sister do BBB21 mais seguida no Instagram, ultrapassando todos os membros do grupo Camarote. A maquiadora atingiu a marca de 19,4 milhões de fãs e segue em crescimento contínuo. Segundo a plataforma CrowdTangle, que monitora o engajamento de contas do Instagram, Juliette registra cerca de 4 milhões de interações por dia. Haja engajamento!

Juliette é a única anônima presente no top 3 do ranking de brothers com mais seguidores. Em seguida, temos Viih Tube, Pocah e Camilla de Lucas, todas já famosas antes de entrarem na casa.

Viih entrou no BBB21 com 16,2 milhões de seguidores, e agora tem 18,6 milhões. Pocah era seguida por 11,4 milhões de pessoas antes do reality e entre perdas e ganhos, agora possui 13,1 milhões. Camilla de Lucas também registrou um alto crescimento: a carioca atingiu a marca de 8,7 milhões de seguidores. Ela entrou com 2,9 milhões de fãs.

Quem também passou na frente de membros do grupo Camarote foi Gilberto. O economista chegou a 7,1 milhões de seguidores, entre ganhos e “cancelamentos”. Antes de entrar na casa, o pernambucano era seguido por 9,7 mil pessoas. Gil chegou a admitir dentro do reality, em tom de brincadeira, que parte desses seguidores eram comprados – agora ele está cheio de engajamento e não precisa mais disso!

Fiuk, parte do Camarote, ganhou 2 milhões de seguidores nos últimos dois meses. Ele entrou com 1,3 milhões e, até o momento, registra 3,3 milhões de fãs no Instagram.

Em seguida, vem João Luiz, com 3,5 milhões, que tem registrado um grande aumento no número de seguidores nas últimas semanas, Caio, com 3,3 milhões e Thaís com 2,2 milhões. Arthur fica na lanterna, com 1,5 milhão.

Ranking BBB21 mais seguidos no Instagram

Juliette: Antes 3 mil – Depois 19,4 milhões

Viih Tube: Antes 16,2 milhões – Depois 18,6 milhões

Pocah: Antes 11,4 milhões – Depois 13,1 milhões

Camilla de Lucas: Antes 2,9 milhões –Depois 8,7 milhões

Gilberto: Antes 9,7 mil – Depois 7,1 milhões

Fiuk: Antes 1,3 milhão – Depois 3,3 milhões

João Luiz: Antes 6,2 mil – Depois 3,5 milhões

Caio: Antes 12 mil – Depois 3,3 milhões

Thaís: Antes 12 mil – Depois 2,2 milhões

Arthur: Antes 50 mil – Depois 1,5 milhão

