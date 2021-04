Quem já saiu do BBB: veja a lista de eliminados do BBB21

O BBB21 se aproxima da reta final. O reality, que deve terminar no começo de maio, já está quase chegando no top 10. Até aqui, nove brothers foram eliminados da disputa e perderam a chance de ganhar R$1,5 milhão. Nesta temporada, também houve uma desistência. Você se lembra de todos eles? Veja quem já saiu do BBB.

Quem já saiu do BBB – Kerline

A primeira eliminada do BBB21 foi Kerline, com 83,50% dos votos. A sister disputou o paredão contra Sarah e Rodolffo, e levou a pior. Durante sua passagem no programa, a cearense se envolveu em uma confusão com Lucas Penteado e dividiu a opinião do público.

Lucas Penteado

O brother desistiu do BBB21 na segunda semana do reality. Lucas se envolveu em atritos com quase todos os participantes e não aguentou a pressão. Na internet, os fãs do programa acusaram o elenco do BBB21 de fazer terror psicológico com o ator, até que ele desistisse da atração.

Quem já saiu do BBB – Arcrebiano

Bil foi eliminado no segundo paredão do BBB21, com 64,89% dos votos. Ele disputou a berlinda contra Juliette e Gilberto. O modelo viveu um polêmico romance com Karol Conká, com quem também acabou tendo discussões e brigas antes de sair.

Nego Di

Terceiro eliminado do programa, Nego Di bateu um recorde histórico: na disputa contra Fiuk e Sarah, o humorista foi eliminado com 98,76% dos votos – a maior rejeição da história do programa. Durante sua passagem no BBB21, o gaúcho fez parte do grupo dos vilões, formado por ele, Karol Conká e Projota.

Karol Conká

Nego Di ocupou o posto de mais rejeitado da história por pouco tempo. Na semana seguinte, Karol Conká foi eliminada com 99,17% dos votos em uma disputa contra Arthur e Gilberto. A rapper causou diversas polêmicas dentro da casa, desde acusações de promover terror psicológico com outros participantes até praticar xenofobia com Juliette.

Lumena

Melhor amiga de Karol Conká dentro do jogo, Lumena foi a quinta eliminada do BBB21, em uma disputa contra Projota e Arthur. A baiana recebeu 61,31% dos votos e deixou a casa mais vigiada do Brasil. A psicóloga virou meme na internet por falar frequentemente termos como ‘jornada’ e ‘fenotipicamente’, mas algumas atitudes da sister junto a Conká desagradaram a audiência.

Quem já saiu do BBB – Projota

O rapper fez fortes alianças dentro da casa, mas isso não foi o suficiente para mantê-lo no jogo. Projota perdeu a disputa contra Pocah e Thaís, e deixou o BBB21 com 91,89% dos votos. O cantor foi criticado pelo público por suas estratégias de jogo e pelo tratamento dado a Lucas Penteado, que havia declaro ser fã do artista antes de entrar na casa.

Carla Diaz

A atriz teve uma das mais intensas participações no BBB21. Na sexta semana, Carla foi escolhida pelo público para ir ao quarto secreto no paredão falso, em que ela poderia assistir tudo o que estava acontecendo na casa após sua saída. Quando a atriz voltou para o reality, o público ficou decepcionado com a forma que ela lidou com o jogo, sem usar as suas vantagens. Além disso, ela também viveu um romance com Arthur, que dividiu opiniões. A loira acabou sendo eliminada com 44,96% dos votos, contra Rodolffo e Fiuk.

Sarah

A melhor amiga de Gilberto foi eliminada com 76,76% dos votos, em uma disputa contra Rodolffo e Juliette. A brasiliense foi de favorita a rejeitada após se envolver em uma série de polêmicas dentro do reality, desde deboches sobre a pandemia a acusações de gordofobia. A forma com que ela tratou Juliette nas últimas semanas também desagradou o público.

