Resumo BBB21: Gilberto é alvo de racismo e Caio xinga Fiuk (05/02)

Os brothers tiveram uma tarde para descansar depois da prova do líder de durou a madrugada desta sexta-feira (05) inteira. Gilberto e reclamação de Caio sobre Fiuk foi um dos destaques de hoje no BBB21. Vem saber o que aconteceu!

BBB21: Gilberto merece respeito

Apesar da tranquilidade dentro da casa do BBB21, fora da realidade dos brothers, o público estava em euforia. Isso porque, repercutiu uma fala de Nego Di sobre Gilberto.

Enquanto batia papo com Karol Conka, Negi Di reproduziu racismo em seu comentário: “Ele [Gilberto] é sujinho. Se esfregar bem…”

Após a repercussão, a mãe de Gilberto, Jacira Santana, se pronunciou. “Infelizmente hoje eu tive o desprazer de assistir alguns participantes do BBB 21 hostilizando meu filho Gilberto. Chamar meu filho de sujo e chupa cabra foi degradante. Ele tem orgulho de sua cor e raça. Nunca esqueceu suas origens. Um rapaz com a cabeça sensata. Pensa com coração e não tem maldade, mas aprendeu a identificar a maldade de perto de alguns participantes do reality”, escreveu ela, na rede social.

O perfil oficial do Twitter também emitiu uma nota: “Merece respeito por tudo que ele é e representa”, escreveram.

GIL MERECE RESPEITO pic.twitter.com/MBuqGGsH8W — Gilberto Nogueira 🎓 (@gilnogueiraofc) February 5, 2021

Gilberto diz que Karol ‘mentiu, e o Brasil viu’

Após falar com Viih Tube e Sarah, Gilberto chegou a conclusão que Karol Conka mentiu sobre uma história na noite passada no BBB21. Depois da madrugada em que Karol e Gil discutem, a sister disse que a casa concordava com ela, e Viih Tube disse que aquilo não era verdade, enquanto estavam no quarto cordel.

“Ela pega as câmeras para fazer a pessoas de doido”, disse o pernambucano. “Mentiu e o Brasil viu”, completou o economista.

Caio desabafa sobre Fiuk no BBB21

Caio passou mais de uma hora reclamando sobre Fiuk no BBB21. O fazendeiro se irritou com o ‘brother’ que reclamou da Xepa logo que entrou. “Precisa chegar na minha cara e falar que ninguém comeu? Vai tomar no c*”, disparou ele.

Mas não foi só isso, o brother se queixou de Fiuk não pensar no coletivo e preparar comida apenas para ele. Também segundo o fazendeiro, o filho de Fábio Jr. acabou estragando muita comida. Para completar, Caio se queixou as músicas sertanejas que tocam nas festas, de acordo com ele são “sempre as mesmas”.

E hoje rolou papo sobre… Fiuk! Rodolffo: "Achei uma palhaçada! Ter comida lá para fazer, e 'ah, eu não como, não faço'"

Caio: "Eu não vou dar esse palco para ele, não. Já vi que ele gosta de palco" 👀👀 →→ https://t.co/ifOrTry70G • #RedeBBB #BBB21 pic.twitter.com/eX66MSQ6oL — Big Brother Brasil (@bbb) February 5, 2021

Gilberto e Juliette se unem

Depois de Juliette ficar isolada da maioria da casa, a sister se uniu mais a Gilberto no BBB21. Os dois conversaram por bastante tempo na tarde de hoje e o colega consolou a advogada.

“Brincaram com a minha fé, com a minha mãe, comigo, com a minha autoestima, com as minhas ideologias. Brincaram com tudo e eu fiquei sozinha escutando o tempo todo sem poder chorar, se não eu era a vítima. Tu tem noção o peso? Eu tendo que administrar os meus problemas, a emoção de estar aqui”, disse ela.

Brothers brincam para passar o tempo

Já descansados da prova, os brothers resolveram se reunir e fazer uma roda para brincadeiras no Após quase uma hora de distração, eles foram chamados para um lanche de um dos patrocinadores do BBB21. Divertindo os colegas, Gilberto achou que o chamado era do Big Fone e atendeu em vão, fazendo os demais darem risada.. No gramado, todos se sentaram e soltaram a criatividade, deixando um pouco de lado as desavenças.

