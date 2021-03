Total de votos BBB21: Rodolffo lidera eliminação

O nono paredão do BBB21 é triplo, mas a disputa está acirrada entre dois brothers. Nas redes sociais, internautas se dividem entre Sarah e Rodolffo. Afinal, quem sai na próxima terça-feira? Veja como está a votação agora e o total de votos BBB21.

Total de votos BBB21

De acordo com a enquete do jornal DCI, entre Sarah e Rodolffo, quem deve ser eliminado na próxima terça-feira é o cantor sertanejo. Rodolffo está com 50.04% dos votos, enquanto a brasiliense tem 49.96%. Até o momento, o total de votos da enquete é de 1350. A disputa está acirrada!

Na noite de domingo, durante a votação aberta da formação do paredão, Sarah e Rodolffo protagonizaram uma briga ao vivo. O cantor sertanejo e seu amigo Caio votaram na consultora de marketing digital, e Rodolffo afirmou que foi traído por Sarah e Gilberto no paredão passado.

“Agora eu desejo, Rodolffo, do fundo do meu coração, que você saia do programa. Porque você não tem noção do quanto eu sofri e falar que eu te traí? É muita sacanagem”, disse Sarah, muito exaltada. “Quem traiu foi ele, você foi cúmplice”, respondeu Rodolffo, apontando para Gil. O economista se irritou: “Votar nela por causa de um negócio que eu fiz? Votava em mim!” Mesmo após o fim do ao vivo, Sarah seguiu chorando durante a madrugada.

Paredão BBB21 votar no Gshow

A votação oficial do paredão BBB21 acontece no Gshow, portal da Globo. Para votar, é necessário ter um cadastro, feito de forma gratuita. O site acessa os logins de contas do Facebook e Google, e o cadastro é válido para outras votações do reality.

Com o registro feito, basta acessar a página de votação, clicar sobre o participante desejado, validar o captcha e confirmar. Dentro de poucos segundos, o voto será validado. O usuário pode votar quantas vezes desejar.

Enquete BBB21

Além da enquete sobre Sarah e Rodolffo, aproveite para participar e deixar sua opinião nas outras enquetes do jornal do DCI e acompanhe o reality show pelo portal.