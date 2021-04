Veja quantos seguidores Juliette tinha antes do BBB21

Juliette Freire quebrou a marca de 18,1 milhões de seguidores no Instagram conquistada ainda no Big Brother Brasil A sister, que é considerada o maior fenômeno da história do programa da Globo em termos de redes sociais, segue agora rumo ao título de participante mais seguida. Isso porque, a advogada está apenas atrás de Viih Tube (18,5 milhões) no número de seguidores na rede social de fotos. Mas, afinal, quantos seguidores Juliette tinha antes do BBB21?

Quantos seguidores Juliette tinha antes do BBB21

Quantos seguidores Juliette tinha antes do BBB21? A sister tinha pouco mais de 3 mil seguidores no Instagram quando foi anunciada no elenco do BBB. Em pouco mais de 2 meses morando na casa mais vigiada do Brasil e brigando pelo prêmio de R$ 1,5 milhão de seguidores, a advogada conquistou mais de 18,1 milhões de fãs.

De acordo com levantamento feito pelo jornal DCI em plataformas de análise de números de redes sociais, Juliette tem uma média diária de 213.460 mil novos seguidores. Os dados se referem a todo o desempenho da sister entre 19 de janeiro e 2 de abril. No entanto, desde o último dia 25 de março, quando ganhou 489.575 mil novos fãs, a sister tem superado sua média diária.

No dia 1 de abril, Juliette conquistou 299.185 mil seguidores no Instagram. Até o fechamento deste texto, a participante do BBB21 já conquistou 180.340 mil fãs, podendo fechar a média dia 2 com mais de 200 mil.

Números do Instagram Juliette

Os números de Juliette dizem muita coisa. De acordo com matéria publicada pelo site F5, do jornal Folha de S. Paulo, a Hyper Auditor revela que a sister do BBB21 ocupa a 17ª posição dos 20 maiores influenciadores do Brasil no Instagram. Se falando em ranking mundial, a maquiadora surpreende ao aparecer na 172ª posição, mostrando engajamento superior ao de nomes como Beyoncé e até mesmo Kim Kardashian.

Na última terça-feira (30), por exemplo, Juliette conseguiu quase 5 milhões de curtidas em uma publicação de agradecimento por sua permanência feita pela equipe de administradores. Juliette venceu o seu segundo paredão. Na ocasião, ela disputou a berlinda contra Rodolffo e Sarah, que acabou sendo eliminada.

O sucesso de Juliette também se estendem a outras redes sociais. No Twitter, por exemplo, a sister do BBB21 soma mais de 1,6 milhão de seguidores. Já no Facebook, a página da advogada tem mais de 127 mil curtidas e mais de 247 mil seguidores. No TikTok, Juliette já é seguida por mais de 3,3 milhões de pessoas.

