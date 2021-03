Votação BBB21: veja quem deve sair no paredão falso

O último domingo foi agitado no BBB21. O esperado paredão falso, que tem Arthur, Caio, Carla e João na disputa pela preferência do público, será resolvido na próxima terça-feira e irá mandar um deles para o quarto secreto. Quem vencerá esse paredão e poderá assistir aos outros confinados? Confira abaixo a porcentagem da votação BBB21.

Votação BBB21: quem está na frente para ‘sair’ no paredão falso?

Segundo a enquete do jornal DCI, até a tarde desta segunda-feira, quem deve ir para o quarto secreto é Carla Diaz, com 45,79% dos votos da enquete. A disputa está acirrada com o João Luiz, que vem logo atrás com 41.20% dos votos para sair no paredão falso.

Os brothers Caio e Arthur estão longe de alcançar os outros dois jogadores. O fazendeiro tem apenas 10.43% dos votos, enquanto o instrutor de crossfit fica na lanterna com 2.58%.

Como será o paredão falso?

Nesta semana, a dinâmica será bem diferente. O eliminado não vai sair de casa de verdade. Ele será enviado para um quarto secreto, onde poderá assistir e ouvir até seis conversas que rolarem no BBB21. Além disso, ele também recebe o poder de veto do anjo, com prazo de duas semanas.

Por ser um paredão quádruplo, os participantes também vão receber alguns benefícios. Todos os indicados garantem vaga na próxima prova do líder, que será realizada no dia 11/03. Quem ficar em quarto lugar, ou seja, o menos votado pelo público, ganha voto com peso 2 no confessionário.

Votação BBB21 no Gshow

Para votar no paredão falso da próxima terça, é muito simples. É preciso acessar ao site do Gshow e criar uma conta Globo gratuitamente. Podem ser utilizadas as contas do Facebook ou Google. Em seguida, acesse a votação, clique sobre o nome do participante escolhido e confirme o voto.

Acompanhe o Big Brother Brasil vote na enquete BBB 21 quem sai do DCI.