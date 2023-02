1ª Parcial BBB 23 da manhã mostra quem sai no 4º paredão

A nova berlinda colocou Amanda, MC Guimê, Paula e Bruno na berlinda. Agora, a decisão é com o público, mas quem deve ser eliminado? A parcial BBB 23 da enquete UOL e enquete DCI dessa segunda, 13, indicam que a votação está acirrada entre Paula e Bruno, ainda sem previsão de quem sai no 4º paredão.

Quem votou em quem no 4º paredão

Parcial BBB 23 da enquete DCI

Bruno, conhecido como "o Gaga" no BBB 23, está na primeira posição na votação parcial desta manhã na enquete do DCI e mostra possibilidade de ser o quarto eliminado da temporada. O brother está com 60,6% dos mais de 71 mil votos computados até agora, 07h00. desta segunda-feira.

Ele é seguido por Paula, que tem o segundo maior percentual, somando 28%. Amanda e Guimê estão quase empatados nas últimas colocações e apresentam poucas chances de eliminação segundo a parcial da manhã do portal. A médica tem 5,8% e o funkeiro 5,6%.

Este resultado já era apontado desde a madrugada, porém, com uma diferença um pouco mais próxima entre os brothers que assumem os primeiros lugares da votação. Por volta das 02h00, Bruno estava na liderança com 39,40% dos mais de 20 mil votos somados até então e Paula tinha 35,80% dos votos para sair. Já Amanda e MC Guimê empatavam em 12,40%.

Continue votando na enquete do Jornal DCI

Como está a parcial enquete Enquete do UOL?

Na votação parcial desta manhã de segunda-feira no UOL, Paula é a apontada como eliminada da semana. A biomédica tem 44,36% dos mais de 34 mil votos somados até agora e assume a liderança da enquete.

Em segundo lugar está Bruno Gaga, com 39,32%. Já MC Guimê mais uma vez respira com um pouco mais de tranquilidade, somando 8,61%. Enquanto isso Amanda também está confortável, com apenas 7,70% dos votos para sair na lanterna da parcial.

Diferente da enquete do DCI, que tem apontando o mesmo resultado desde que foi publicada, a parcial do UOL sofreu uma reviravolta entre a madrugada e o período da manhã. Antes, Bruno era indicado como o quarto eliminado. Às 02h00, ele estava com 48,10% dos mais de 14 mil votos, enquanto Paula ficava em segundo com 36,90%. Guimê e Amanda continuavam tranquilos, ele com 8,90% e ela com 6,10%.

Gshow - Como votar na enquete oficial do BBB 23

Para eliminar Bruno, Paula, Guimê ou Amanda é preciso votar na enquete oficial do programa, a do Gshow. Nesta votação, não é liberada nenhuma parcial para que o público possa acompanhar o andamento.

Os números do site só são revelados durante a eliminação ao vivo de terça-feira. Enquetes como a do UOL e DCI servem como espelho da votação, mas não afetam de fato o jogo.

Como votar no Gshow

1 - Para conseguir eliminar alguém do reality show, é necessário ter uma conta no Gshow, pois é exigido um cadastro por lá se você quiser votar. Para começar, acesse o site (https://gshow.globo.com/) e em seguida siga para a página do BBB 23 (https://gshow.globo.com/realities/bbb/), que você encontra no menu do canto superior esquerdo;

2 - Depois, você irá acessar novamente esse menu e irá até o final dele, para clicar em "acesse sua conta ou cadastre-se grátis". Você será redirecionado para uma página em que terá que clicar em "cadastre-se";

3 - Um formulário será aberto e você terá que informar seu nome completo, e-mail, senha e data de nascimento. Para finalizar, selecione a caixinha dos Termos de Uso e Política de Privacidade e depois aperte "cadastrar";

4 - Agora que você já tem sua conta no Gshow, retorne para a página do BBB 23 e clique na enquete que aparece logo de cara. Escolha se vai eliminar Amanda, Guimê, Bruno ou Paula e clique no participante. Em seguida, aperte a caixinha "sou humano" da verificação de robôs;

5 - Você terá que aguardar a mensagem que informa que seu voto foi computado e depois apertar "votar novamente" se quiser repetir o processo. Não há limite de votos por conta ou IP!