Quem está no paredão BBB 23: quem votou em quem no 4ª paredão

Mais um paredão foi formado no BBB 23 neste domingo, 12. A dinâmica começou com a imunização do Anjo, seguida da indicação do líder, Poder Curinga, votação da casa e Prova Bate e Volta. Nesta semana, a berlinda é quádrupla mas apenas um deles deixa o programa na terça.

Quem foi indicado ao paredão hoje?

Fred Nicácio, Bruno, Paula e Guimê são os brothers emparedados no paredão quádruplo. A eliminação de um deles ocorre nesta terça-feira, 14.

A dinâmica começou com a escolha de Amanda, anjo da semana, que imunizou Aline. Quem também estava imune é o Cara de Sapato, que venceu a prova ao lado da médica.

Em seguida, o líder Gustavo indicou Guimê direto para a berlinda. Quem também indicou um brother direto para o paredão sem direito a Bate e Volta foi Key Alves, que arrematou o Poder Curinga. A jogadora de vôlei escolheu Paula, seu desafeto desde as primeiras semanas de jogo.

Fred Nicácio e Amanda foram os mais votado da casa e também foram para o paredão. Eles disputaram a Prova Bate e Volta junto com Bruno, que já estava na berlinda desde quinta-feira pelo Big Fone. Fred levou a melhor e se livrou da votação popular.

Veja quem votou em quem no quarto paredão:

Amanda votou em Fred Nicácio

Fred votou em Fred Nicácio

Larissa votou em Fred Nicácio

Ricardo votou em Fred Nicácio

Bruna votou em Fred Nicácio

Paula votou em Fred Nicácio

Aline votou em Fred Nicácio

Bruno votou em Fred Nicácio

Cara de Sapato votou em Fred Nicácio

Cristian votou em Fred Nicácio

Guimê votou em Fred Nicácio

Marvvila votou em Amanda

Cezar votou em Amanda

Key votou em Amanda

Gabriel votou em Amanda

Domitila votou em Cristian

Sara votou em Cristian

VOTAÇÃO DO BBB 23

Escolha da casa: Fred Nicácio e Amanda

Indicação do líder: Guimê

Big fone: Bruno

Poder coringa da key: Paula

Votação Gshow

A votação para eliminar um dos quatro emparedados já está aberta no Gshow. O público tem até a noite de terça-feira para participar, quando o apresentador Tadeu Schmidt encerra a contagem dos votos ao vivo.

O Gshow é o único portal que contabiliza os votos para o paredão. Para participar, é necessário ter uma contra gratuita Globo.com, que dá acesso a todas as votações do programa e outros conteúdos, como o Bate-Papo BBB e o sinal ao vivo da emissora no Globoplay.

Passo 1: acesse o Gshow no navegador de seu smartphone ou computador (https://gshow.globo.com/);

Passo 2: na página inicial, clique na enquete 'quem você quer eliminar do BBB 23?' para ser redirecionado para a página de votação;

Passo 3: no canto superior direito, faça seu login inserindo o e-mail e senha cadastrados ou registre-se inserindo os dados solicitados pelo sistema;

Passo 4: clique no nome de quem você quer eliminar e faça a validação de segurança em 'sou humano';

Passo 5: o voto será computado em poucos segundos. Para participar de novo, clique em 'votar novamente'.

Quando será a eliminação do paredão do BBB 23?

A quarta eliminação do BBB 23 acontece na terça-feira, 14, a partir das 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia.

O anúncio do nome do eliminado acontece no final do programa. Enquanto o público segue votando, são exibidos VT'S dos emparedados, destaques da semana e os quadros de Rafaella Tuma e Dani Calabresa.

Após o fim do programa ao vivo, o eliminado participa do Bate-Papo BBB com Patrícia Ramos e Vivian Amorin. O brother vê alguns memes feitos pelos internautas ao longo de sua participação, além de falar sobre seus principais momentos no jogo. O papo vai ao ar em tempo real no Globoplay e no Gshow.

Na quarta-feira, ele participa do Mais Você com Ana Maria Braga e também do BBB - A Eliminação, a partir das 20h, no Multishow.

