Alface vai sair? O que diz a parcial UOL do BBB 23

Depois de uma série de eliminações de membros do quarto Fundo do Mar, a hipótese de que Alface vai sair no 17º paredão da temporada parece real para os fãs do biomédico. O brother disputa a permanência na casa contra Larissa, parte do grupo das 'desérticas' que conseguiu êxito nos paredões anteriores. A enquete do UOL BBB 23 já aponta quem deve sair nesta quinta, 20.

Alface vai sair do BBB 23 amanhã?

A enquete UOL aponta que Alface vai sair do programa, mas com uma pequena diferença na porcentagem de votos. Até às 19h desta quarta, o biomédico somava 50,33% dos mais de 43 mil votos da pesquisa.

Ainda há chances do jogo virar. Isso porque Larissa está logo atrás com 49,67% de rejeição, com menos de 1% de diferença para o brother. A sister, que já foi eliminada uma vez, corre o risco de deixar a casa mais vigiada do Brasil mais uma vez.

A enquete do UOL não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação, que acontece exclusivamente no Gshow. A pesquisa é utilizada apenas para saber a opinião do público.

UOL

Ricardo Alface: 50,33%

Larissa: 49,67%

DCI

Alface vai sair com 81,20%

Larissa: 18,80%

Diário do Nordeste

Ricardo: 57,10%

Larissa: 42,90%

Jovem Pan

Ricardo: 55,50%

Larissa: 44,50%

