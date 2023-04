Amanda? Veja a porcentagem atualizada de quem ganha o BBB 23

Falta pouco! Hoje, terça-feira, 25 de abril, o público irá descobrir quem foi a mais votada entre Amanda, Aline Wirley e Bruna Griphao na final do Big Brother e vai levar o prêmio de R$ 2,88 milhões para casa. Enquanto aguardamos para descobrir quem ganha o BBB 23 e quem será coroada vice-campeã, a porcentagem atualizada das enquetes oficiais já apontam o resultado.

Porcentagem atualizada da enquete UOL aponta Amanda como campeã

A parcial da enquete UOL sobre quem ganha o BBB 23 nesta terça-feira aponta para a coroação de Amanda. A médica tem 42,29% da preferência e lidera a votação, que atualmente soma mais de 43 mil votos.

Aline Wirley é apontada como a vice-campeã e tem até o momento 37,11% dos votos. Bruna Griphao se distancia das colegas de confinamento e assume o terceiro lugar, conquistando 20,60% dos votos.

1º lugar: Amanda - 42,29%

2º lugar: Aline - 37,11%

3º lugar: Bruna - 20,60%

Diário do Nordeste - Quem é a favorita pra ganhar o BBB 23?

Amanda também é líder na votação do Diário do Nordeste. A médica é apontada como quem ganha o BBB 23 e está com uma diferença ainda maior do que a porcentagem da parcial do UOL, somando 48,2% do favoritismo.

Aline Wirley volta a aparecer em segundo lugar, com 34,9%, e Bruna é novamente a última colocada, com 16,9% dos mais de 20 mil votos computados.

1º lugar: Amanda - 48,2%

2º lugar: Aline - 34,9%

3º lugar: Bruna - 16,9%

Jovem Pan - Quem vai vencer BBB 23?

Outra parcial que confirma o favoritismo de Amanda é a enquete da Jovem Pan. Dos mais de 22 mil votos contabilizados, 40,1% deles são de Amanda, que assume o primeiro lugar.

Em segundo lugar aparece Aline Wirley, com 36,5% dos votos. Bruna Griphao se distancia das colegas e fica com 23,4% no terceiro e último lugar do pódio desta final.

1º lugar: Amanda - 40,1%

2º lugar: Aline - 36,5%

3º lugar: Bruna - 23,4%

VOTE em quem ganha o BBB 23

Você pode votar em quem ganha o BBB 23 entre Amanda, Aline e Bruna e acompanhar os números da parcial do DCI em tempo real!

A enquete do DCI e dos demais sites consultados não afetam diretamente o jogo.

Que horas começa a final do BBB 23 hoje?

A programação oficial da TV Globo aponta que a grande final do BBB 23 de hoje, terça-feira, 25 de abril, começa às 22h25, logo após a novela Travessia. O reality show está marcado para ter 1 hora e 45 minutos no total e terminar por volta de 00h10, horário do Jornal da Globo.

A votação oficial no Gshow ficará aberta durante quase todo o programa ao vivo. O apresentador Tadeu Schmidt informará o público quando não for mais possível votar e revelará o nome de quem ganha o BBB 23 junto ao prêmio milionário entre Amanda, Aline e Bruna.

VEJA - Prêmio BBB 23: quanto ganha o segundo e terceiro lugar?

Gshow - Como votar em quem ganha o BBB 23

Para definir a campeã entre Amanda, Bruna Griphao e Aline Wirley é necessário votar na enquete oficial do programa, a do Gshow. Você não precisa pagar nada para o site, mas é obrigatório ter uma conta por lá. Vamos te ensinar o passo a passo para ajudar sua favorita na final do reality show:

Passo 1 - Acesse o site do Gshow no endereço https://gshow.globo.com/ e depois clique no menu da lateral esquerda para encontrar a opção "acesse sua conta ou cadastre-se grátis". Uma caixinha de login será aberta e então você deve clicar "cadastre-se";

Passo 2 - Um formulário será aberto e você deverá informar o seu nome completo, a data de nascimento, um e-mail válido que será usado como login e a senha que deseja usar no site (que deve ter entre 8 e 15 dígitos);

Passo 3 - Agora você vai encerrar o cadastro, é só selecionar a caixinha que confirma que você concorda com os termos de uso e política de privacidade do site e depois clicar no botão "cadastrar";

Passo 4 - O próximo passo é seguir para a página oficial do Big Brother Brasil para votar na enquete oficial sobre quem ganha o BBB 23 do Gshow. Você vai encontrá-la naquele mesmo menu da lateral esquerda ou seguindo direto pelo link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

Passo 5 - Agora é hora de escolher quem ganha o BBB 23, é só clicar no nome de Amanda, Bruna ou Aline e depois selecionar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs para confirmar a decisão. Espero pela confirmação do voto e você poderá repetir o processo quantas vezes quiser.

Leia também - Inscrições BBB 24: como gravar o vídeo de inscrição?