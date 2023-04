Que horas abrem as inscrições do BBB 24?

Que horas abrem as inscrições do BBB 24?

As inscrições do BBB 24 já vão começar! Nesta quinta-feira, 20, Boninho anunciou em suas redes sociais que os candidatos poderão concorrer a uma chance de participar da próxima edição a partir de amanhã, mas o número de vagas será limitado nessa primeira abertura.

Quando abre as inscrições do BBB 2024?

O público pode ser inscrever para participar do BBB 24 a partir desta sexta, 21, durante o programa ao vivo, a partir das 22h20 (horário de Brasília).

Serão disponibilizadas apenas 35% das vagas inicialmente, conforme anunciado pelo big boss. "É amanhã!!!!! Vamos abrir as inscrições para o BBB24!!! Durante o programa! Então fica ligado que só vamos disponibilizar 35% das vagas!!! Se prepara!!!!", escreveu Boninho.

O boss também falou sobre o vídeo de inscrições. "Prepare seu vídeo já! Corre aí! Conte para a gente a sua história, como você é, de cara lavada, sem efeito, porque é isso que a gente quer. Esse ano vai ter Camarote, Pipoca e vai ter também... Essa não posso contar ainda, mas é mais espaço para vocês que querem curtir o Big Brother", disse o diretor.

O formulário das inscrições do BBB 24 fica disponível no Gshow. São cerca de 90 questões, que devem ser preenchidas corretamente, além do envio do tradicional vídeo de inscrição e de fotos. O big boss deu a dica para que os candidatos façam o vídeo mostrando exatamente como eles são, sem filtros.

As inscrições são abertas por etapas. Os anônimos devem se inscrever de acordo com sua região de moradia primeiramente. O questionário fecha e abre algumas vezes durante o processo seletivo - ou seja, se você perder esse primeiro prazo, possivelmente as inscrições vão abrir novamente mais adiante.

Depois que as inscrições estiverem concluídas, começa a etapa das seletivas. Após o primeiro contato, os candidatos selecionados participam de entrevistas online e presenciais. O processo se estende durante todo o segundo semestre de 2023.

Assista ao anúncio feito por Boninho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Festa do BBB 23 de sábado terá retrospectiva dos finalistas

Quando começa o BBB 24?

O BBB 24 está previsto para começar em janeiro de 2024, como em todos os anos. Conforme antecipado por Boninho, o programa contará novamente com famosos no elenco.

Mais novidades devem ser anunciadas no final deste ano e no início do próximo, mas aparentemente a produção já está pensando em mudanças. Ainda antes do BBB 23 terminar, o Globoplay disponibilizou uma pesquisa aos assinantes para que o público dê sua opinião sobre a temporada - marcada por baixos índices de audiência em muitas reclamações nas redes sociais.

Além da presença dos famosos e anônimos, Boninho afirmou que terá mais novidades no formato do programa, mas essa surpresa será revelada mais adiante.

Assim como anos anteriores, as inscrições começam ainda antes do fim do reality. A final do BBB 23 está marcada para 25 de abril, terça-feira, com três brothers. Neste ano, o prêmio já ultrapassa a casa dos R$ 2,5 milhões, ganhando um reajuste depois de tantos anos no mesmo valor.

A final deste ano contará com shows de Iza, Mumuzinho, Carlinhos Brown e Lauana Prada, além da presença de todos os participantes eliminados pelo voto popular - Mc Guimê, Cara de Sapato e Bruno Gaga não estarão presentes.

O programa ainda elimina mais dois participantes nos próximos dias para formar o top 3. Nesta quinta, mais um brother sairá da casa. Depois, o reality realiza a última prova da temporada para decidir quem fica com a primeira vaga na final. Os três que perderem a disputa vão direto para a última berlinda.

Veja: Amanda campeã do BBB 23: sister vai bater recorde de votos?