Lula ou Bolsonaro? Veja o posicionamento político dos participantes da Casa de Vidro

Foi dada a largada para a disputa de duas vagas no BBB 23 entre os participantes da casa de vidro. Os internautas já começam a investigar as preferências políticas de Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula de acordo com manifestações feitas na web por eles e com base em quem eles seguem.

Giovanna Leão é a primeira 'cancelada' entre os participantes da Casa de Vidro

Giovanna Leão mal entrou na casa de vidro e já está sendo bastante criticada pelos internautas após tweets antigos da sister sendo racista virem à tona na web. O público presente na dinâmica no Shopping Via Parque, no Rio de Janeiro, avisou a jovem da polêmica, que tentou se explicar para a audiência.

A Giovanna quer entrar no #bbb23 para ser racist4 em rede nacional e depois dizer que foi mal entendido, que interpretaram ela mal! O post é de 2016, mas racismo já era racismo, tá?! pic.twitter.com/aTq7h7RfD9 — Maíra Azevedo 👠 (@tiamaoficial) January 10, 2023

Giovanna ficou sabendo do ocorrido aqui do twitter e se explicou.#TeamGiovannaLeao #BBB23 pic.twitter.com/3k2WShGB2Y — Central Giovanna 🦁 (@centraIgiovanna) January 10, 2023

Em relação ao posicionamento político, os internautas também encontraram mensagens da sister em tom crítico ao atual Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No entanto, a ruiva "fez o L" diante do público durante as primeiras horas de confinamento.

Gabriel Tavares - BBB 23

Os internautas também já vasculharam as redes sociais de Gabriel Tavares, um dos participantes da casa de vidro, e parecem ter encontrado um posicionamento mais alinhado à direita. Isso porque o modelo é seguido no Instagram por Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e por páginas bolsonaristas.

No entanto, os internautas não encontraram manifestações políticas feitas publicamente pelo modelo. Gabriel também não segue Renan de volta.

🚨GRAVE: O Gabriel é seguido pelo Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. 👀 #BBB23 pic.twitter.com/sNi6NL9Lfa — Central Reality #BBB23 (@centralreality) January 10, 2023

Paula Freitas - Participante da casa de vidro BBB 23

Paula já criticou abertamente o ex-presidente Bolsonaro em suas redes sociais em um vídeo publicado por ela durante a pandemia de covid-19, em 2020.

No vídeo, a biomédica usou um filtro no Instagram para fingir que estava no BBB e declarou seu voto em Bolsonaro para o paredão, chamando o então chefe do Executivo de genocida. "Eu quero que ele saia dessa casa, eu quero que ele saia do Brasil, que ele suma", disse a sister na ocasião.

Meu voto de hoje no BBB é no Bolsonaro pic.twitter.com/kQIpD3Snz3 — Paula Freitas (@paulafreitasr_) March 25, 2020

Manoel Vicente - BBB 23

Apesar de não ter manifestações políticas publicadas em suas redes sociais, o psiquiatra Manoel Vicente, um dos participantes da casa de vidro, deu um indício de seu posicionamento logo nas primeiras horas da casa de vidro.

O brother "fez o L", gesto associado ao presidente Lula, enquanto posava para o público que compareceu ao Via Parque Shopping.