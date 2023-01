BBB 23: veja o Instagram dos participantes da Casa de Vidro

Os participantes da casa de vidro do BBB 23 foram divulgados neste terça-feira, 10. Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula disputam duas vagas na competição pelo prêmio milionário e precisam dos votos do público para entrarem no jogo. Enquanto isso, o público passa a conhecer mais da personalidade dos candidatos a brothers através de suas páginas no Instagram.

Instagram do Manoel da Casa de Vidro

Manoel Vicente tem 32 anos e é médico psiquiatra, natural de Cuiabá, no Mato Grosso. O candidato a brother entrou na competição com 11 mil seguidores e até a publicação deste texto, o número já havia saltado para mais de 134 mil.

Além de cliques da rotina, o médico compartilha muitas informações relacionadas à saúde mental e sua área de atuação.

Giovanna Leão - Instagram dos participantes da Casa de Vidro

Giovanna tem 25 anos e é de Campinas, em São Paulo, mas atualmente mora no Rio de Janeiro. Atua como empresária em um negócio no ramo de produtos de beleza fundado por ela e os pais. A ruiva entrou na dinâmica com um pouco mais de mil seguidores e agora soma 104 mil.

A candidata a sister da casa de vidro compartilha muitas selfies em sua página, além de registros de viagens ao lado da família e amigos.

Gabriel Tavares da Casa de Vidro

Gabriel tem 24 anos e é de Ribeirão Preto, São Paulo, mas atualmente vive em Florianópolis. Apesar de ter cursado Administração, hoje investe na carreira de modelo. O jovem diz já ter ficado com as cantoras Anitta e Luísa Sonza.

O modelo entrou na casa de vidro com 60 mil seguidores e agora já soma mais de 200 mil. Ele já é seguido por alguns famosos, como as cantoras citadas acima.

Paula Freitas - Instagram dos participantes da Casa de Vidro

Paula tem 28 anos e é natural de Jacundá, no Pará. Atualmente, ela trabalha como biomédica em um laboratório de análises clínicas.

A paraense entrou na dinâmica com quase 10 mil seguidores e agora já soma mais de 165 mil. A biomédica também gosta de compartilhar selfies, cliques em viagens e ao lado da família.