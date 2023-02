BBB 23: Prova do Líder de hoje será de resistência; Boninho dá spoiler

Os brothers disputam mais uma Prova do Líder nesta quinta-feira, 16. A competição pela quinta liderança da temporada será de resistência, conforme anunciado por Boninho em suas redes sociais, e terá consequências para quem desistir. O programa de hoje vai ao ar logo após a novela Travessia.

Que horas começa a Prova do Líder hoje?

A Prova do Líder começa às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. Desta vez, a disputa será de resistência, a primeira da temporada valendo a liderança.

Boninho também adiantou que a prova foi montada do jeito que o público gosta. "A gente preparou uma prova daquelas que vocês adoram. Tem vai e volta, roda, frio, calor, dura muito. E não é só isso: vai ter consequência. Quem largar, quem desistir pode não votar ou estar no paredão", contou o big boss.

As provas de resistência costumam acontecer madrugada adentro no BBB 23. A consagração da liderança fica para a sexta-feira, assim como a divisão entre VIP e xepa.

Ainda no programa de hoje, a edição irá mostrar os melhores momentos da festa do líder Gustavo e os últimos acontecimentos da convivência entre os brothers. A prova será iniciada no final da edição,

O vencedor da Prova do Líder tem a oportunidade de mandar um rival direto para a berlinda, além de passar a semana inteira no quarto do líder. Ele consegue assistir a trechos em áudio e vídeo do que os demais participantes estão conversando.

O líder da semana também escolhe quem deve ir para o VIP, além de ganhar 1000 estalecas e uma festa em sua homenagem.

Confira os spoilers dados por Boninho:

Como assistir o BBB 23 ao vivo?

A Prova do Líder começa durante o programa ao vivo, mas continua no Globoplay. Para assistir os brothers durante toda a madrugada, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma de streaming. Os espectadores que não forem assinantes podem assistir aos melhores momentos na edição de sexta-feira.

Para assinar o Globoplay, acesse a plataforma de streaming e clique em 'assine já'. O sistema irá solicitar alguns dados como nome completo, data de nascimento, e-mail e criação de uma senha.

Em seguida, opte por um dos planos disponíveis e efetue o pagamento. Depois é só ir em 'Agora na TV' e na aba 'BBB' para acompanhar os brothers durante 24 horas por dia.

Relembre quem já foi líder no BBB 23:

1ª semana - Bruna Griphao e Larissa

2ª semana - Cara de Sapato

3ª semana - Gustavo

4ª semana - Gustavo

BBB 23: vai ter veto na prova do líder de hoje, quinta-feira (16/02)?