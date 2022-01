Qual o recorde de prova de resistência no BBB

A primeira prova do BBB 22 exigiu que os brothers resistissem o máximo possível em busca de imunidade no primeiro paredão. Disputas assim são comuns no reality e os participantes já chegaram até a ficar dias na competição, em edições anteriores. Abaixo, relembre qual o recorde de tempo em prova de resistência do BBB.

Recorde de tempo em prova de resistência foi no BBB 18

O recorde de prova de resistência BBB aconteceu no BBB 18 e terminou em empate entre Ana Clara Lima e Kaysar Dadour. Foram 42 horas e 58 minutos de prova, na qual eles ficaram de pé em uma plataforma giratória. Além da vaga na semifinal do programa, o vencedor também levava um carro 0km.

A disputa precisou ser interrompida pela produção do programa por questões de saúde. Ambos os jogadores ganharam o carro, mas a imunidade precisou ser decidida entre eles e ficou com Ana Clara.

A edição de 2018 foi vencida por Gleice Damasceno, com 57,28% dos votos. Kaysar ficou em segundo lugar com 39,33%, e a Família Lima em terceiro, com 3,39%.

Provas de resistência no BBB

Ana Clara e Kaysar podem ter o batido o recorde, mas outros brothers também já passaram muitas horas em busca da vitória em provas de resistência no reality.

No BBB 12, Kelly ficou 29 horas e 57 minutos dentro de um carro. Ela superou Jakeline e levou a vitória. O terceiro lugar também é de Kaysar. Na ocasião, ele superou Jéssica depois de 29 horas e 48 minutos de prova, quando a sister desistiu da competição.

No BBB 6, foi a vez de Iran e Inês ficarem 24 horas em uma prova de resistência e venceram a disputa em dupla. O 5º lugar é de Alberto Caubói, que derrotou Diego Alemão depois de 21 horas de resistência.

1º lugar BBB 18 – Ana Clara e Kaysar: 42 horas e 58 minutos

2º lugar BBB 12 – Kelly e Jakeline: 29 horas e 57 minutos

3º lugar BBB 18 – Kaysar e Jéssica – 29 horas e 48 minutos

4º lugar BBB 6 – Iran e Inês – 24 horas

5º lugar BBB 7 – Caubói e Alemão – 21 horas

Leia também:

BBB 22: quem ganhou a 1ª prova da imunidade; disputa teve 12 horas