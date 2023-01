BBB 23: qual o Poder Curinga dessa semana e quem arrematou?

Nesta sexta-feira, 27, os brothers disputaram a chance de arrematar o Poder Curinga da semana, que dessa vez interessou muitos participantes. Isso porque o "card" dá a chance de livrar um deles do paredão e colocar outra pessoa em seu lugar. Arrematou o poder quem deu o maior lance em estalecas.

Qual o Poder Curinga do BBB 23?

O Poder Curinga da segunda semana do BBB 23 vale um veto no paredão. O dono desse poder poderá tirar da berlinda um dos indicados pela casa - dessa vez, os dois mais votados no confessionário irão para a votação popular. No lugar dessa pessoa que foi salva, entra a terceira pessoa que mais recebeu votos da casa.

Quem arrematou o Poder Curinga foi Cara de Sapato, que também é líder dessa semana. "Parabéns, Antonio! Você arrematou o Poder Curinga da semana: um veto no Paredão", disse a mensagem no Feed BBB.

O Poder Curinga foi alvo de embate entre os brothers da casa, incluindo Mc Guimê, Larissa e Gabriel. O cantor deu um lance alto, segundo ele, para tentar arrematar o benefício pois acredita que será um dos alvos da casa no paredão dessa semana.

Quem também ficou muito interessado no poder foi Gabriel, que entrou em discussão com Larissa. Isso porque a professora de Educação Física disse preferir que o grupo não usasse o Poder Curinga nessa semana, mas o modelo descordou. "Porque você não está na mira", rebateu.

Em seguida, os brothers combinaram de que seria Cara de Sapato quem arremataria o poder, por ter o maior saldo em estalecas. No entanto, Mc Guimê também deu um lance alto pois acreditava que poderia tirar a si mesmo da berlinda, mas a atitude foi malvista por Larissa. "A gente combinou de você dar o lance (Cara de Sapato), não sei porque ele (MC Guimê) deu também", disse.

Líder e Poder Curinga: Antonio "Cara de Sapato" Jr. arremata ‘Card do Poder’ da semana e garante veto em uma das indicações da casa no próximo Paredão.💥 Veja o momento completo! ➡ https://t.co/zoJGARqemf #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/whtWqkOLNj — Big Brother Brasil (@bbb) January 27, 2023

Qual a dinâmica da semana no BBB 23?

Na formação do paredão do próximo domingo, 29, o anjo imunizará uma pessoa, como de costume, o líder indicará outra.

O indicado pelo todo-poderoso da casa terá direito a um contragolpe. Em seguida, os brothers irão votar no confessionário e os dois mais votados pela casa vão ao paredão. É aí que entra o Poder Curinga, que poderá tirar um deles da berlinda. No lugar dessa pessoa salva, será indicado o terceiro mais votado pela casa.

Jogam a Prova Bate e Volta o escolhido no contragolpe e os dois votados pela casa. Apenas um se salva.

Sexta-feira (27): festa com show do Skank

Sábado (28): Prova do Anjo

Domingo (29): formação de paredão + Prova Bate e Volta

Segunda-feira (30): jogo da discórdia

Terça-feira (31): eliminação

Quem Cara de Sapato vai indicar ao paredão?

Cara de Sapato tem dois grandes poderes em mãos nesta semana. O lutador de MMA já começa a articular com os aliados sobre quem deve ser sua indicação no paredão do próximo domingo.

Em conversa com Fred e Larissa no quarto do líder, o atleta afirmou que mandará Cezar Black ou Cristian para a berlinda. "Eu prefiro indicar o Cristian pelo início do jogo", disse.

Os brothers também especularam que Gabriel possivelmente será o mais votado pela casa. O modelo já estava com a certeza de que iria para o paredão devido ao que aconteceu com Bruna Griphao e por se indispor com muitas pessoas dentro do programa.

Fred acredita que se caso Sapato indicasse Black, ele puxaria Tina para a berlinda no contragolpe. Os brothers também especularam que outro participante que está em risco é Mc Guimê.

A divisão dos grupos ficou ainda mais acirrada após a volta de Fred Nicácio do Quarto Secreto, na última quinta, 26. Os moradores do quarto Fundo do Mar também começaram a pensar em estratégias para escapar da berlinda.