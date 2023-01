BBB 23: quem é Monise Alves, a ex esposa do Cara de Sapato

Participante do camarote do BBB 23, Cara de Sapato tem sido bastante shippado com a participante Amanda pelo público. Hoje solteiro, o lutador de MMA tem histórico de romance do lado de fora do programa. Ele já foi casado, mas a união pós-altar não durou muito e atualmente a advogada Monise Alves está com outra pessoa, que curiosamente é ex-BBB.

Quem é a ex do Cara de Sapato do BBB 23?

A advogada Monise Alves é ex-esposa do lutador Antonio "Cara de Sapato" Jr. Ela exibe bastante de sua vida pessoal no Instagram e tem mais de 12 mil seguidores por lá.

Monise e Cara de Sapato se casaram em 2017. Eles já se relacionavam há algum tempo e então oficializaram a união. Em seguida, a advogada se mudou para os Estados Unidos com o atleta. No entanto, o relacionamento não durou muito.

A dupla não revelou detalhes sobre o motivo do término, mas se divorciou em meados de 2018. Ainda há fotos do casório no Instagram do lutador e também imagens da época do namoro.

Em uma que foi publicada em novembro de 2017, ano em que subiram ao altar, ele aparece ao lado de Monise em uma gracinha quando ela está vestida de noiva e escreveu na legenda: "agora posso fazer o q quiser com essa bunda gostosa na frente da minha sogra".

Em outra, de dezembro de 2015, os dois estão em uma viagem enquanto ainda eram namorados e aparecem ao lado de um cachorro, com o texto: "aproveitando para agarrar um pouco o nosso amigo Marshall".

Em entrevista para Patrícia Kogut, do O Globo, agora no começo de 2023, Caroline Oliveira, irmã do participante do BBB 23, revelou que ele e Monise tiveram um "namoro muito forte". Ela disse que se dava bem com a advogada e que ela foi uma das namoradas do irmão que mais a marcou.

Apesar de já ter sido especulado em alguns affairs, Cara de Sapato permanece solteiro e inclusive é shippado pelo público com Amanda, médica do time pipoca que entrou como sua dupla no jogo. Já Monise está em outro relacionamento já há algum tempo. Ela tem uma filha com o surfista Lucas Chumbo, que participou do time de famosos do BBB 2020.

Chumbo e Monise se conheceram em um camarote durante o carnaval de 2020. O atleta foi o primeiro eliminado do BBB 20 e conheceu a advogada depois que deixou o confinamento da Globo. Depois, em 2021, ele participou também do No Limite.

Em maio de 2022, nasceu a primeira filha do casal, que ganhou o nome de Maitê Alves Chianca. A menina já tem até perfil no Instagram, que é monitorado pelos pais.

Lutador já foi apontada como affair de Juliette

Alguns anos após seu divórcio, depois da edição de 2021 do Big Brother Brasil que deixou a maquiadora Juliette Freire famosa, o lutador de MMA foi apontado como affair da paraibana. Os conterrâneos foram vistos em fotos juntas após a vitória de Juliette e por isso fãs e mídia especularam romance.

O público também observou que Cara de Sapato comentava e curtia publicações da influenciadora digital no Instagram, o que deixou suspeitas em alguns. Porém, nada foi confirmado na época.

Atualmente, os dois continuam se seguindo no Instagram. No final do ano passado, o nome de Juliette surgiu em algumas especulações de romance, mas a cantora foi ao Twitter e assegurou: "eu estou solteira, podem me paquerar kkkk Quando isso mudar eu conto. Fiquem tranquilos e deixem de ciúmes".

Quando isso mudar eu conto. Fiquem tranquilosss e deixem de ciúmes kkkk ❤ — Juliette (@juliette) November 16, 2022

