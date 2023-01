Prova do anjo desta semana será disputada no sábado, 28 de janeiro, no período da tarde. Confira detalhes - Foto: Reprodução/Globo

Que horas é a prova do anjo do BBB 23, a 2ª disputa pelo colar

A segunda prova do anjo do BBB 23 será disputado neste sábado, 28 de janeiro, garantindo poderes a alguém da casa. Como a atração não é exibida no programa ao vivo, é necessário ficar de olho no horário em que é realizada a disputa no Pay Per View, para poder acompanhar tudo de perto.

Qual o horário da prova do anjo neste sábado (28)?

A prova do anjo desta sábado (28) deve começar entre 12h00 e às 14h00. Este costuma ser o padrão do reality show, que não avisa o público sobre a hora exata da disputa. É necessário ficar de olho nas câmeras do programa pelo Pay Per View para não perder a atração.

A Globoplay e canais especiais de empresas de assinatura oferecem acesso às câmeras, mas tudo isso é pago. Quem prefere assistir de graça, precisa esperar pelo programa diário noturno, que traz os principais momentos da disputa.

Antes da disputa, é comum que ocorram sorteios na sala. Comandamos por Tadeu Schmidt, em algumas semanas esses sorteios definem quem vai participar. Já em outras, tem apenas a função de determinar a ordem dos jogadores na disputa. Tudo depende dos planos da produção, tipo de prova, etc.

A briga pelo colar será individual esta semana, pois as duplas criadas para os primeiros dias de jogo foram finalmente desfeitas. E já para sanar a dúvida, o anjo desta semana não será autoimune. Ou seja, quem vencer terá que escolher um colega de confinamento para ficar livre dos votos dos participantes na próxima formação de paredão.

Após definido o vencedor da prova do anjo neste sábado, o castigo do monstro terá início. A quantidade de castigados e o tema da "brincadeira" é revelado na hora, com um card da produção que é enviado ao campeão. Quem der o azar de ser escolhido só será liberado da tarefa no domingo (29), antes da votação começar.

O almoço do anjo do vencedor será realizada no domingo, entre o final da manhã e começo da tarde. Assim como a prova do anjo, o almoço também costuma variar entre às 12h00 e às 14h00. A produção é quem determina o horário e chama os brothers para a ação.

Veja como foi a prova do anjo da semana passada:

Como será a formação de paredão desta semana

O paredão desta semana será triplo e terá algumas reviravoltas. Além de direito a contragolpe, haverá algo que mexerá profundamente no jogo, o poder coringa, que poderá livrar alguém da berlinda. A votação será ao vivo no domingo, 29 de janeiro, às 23h10, depois do Fantástico.

Formação

Quem vencer a prova do anjo vai imunizar alguém

O líder Cara de Sapato fará sua indicação

O indicado do líder terá direito a um contragolpe

A casa vai votar e os dois mais indicados irão parar no paredão

Se quiser, o dono do poder coringa poderá tirar alguém do paredão que foi parar na berlinda por conta dos votos da casa. Caso faça isso, o terceiro mais votado vai parar no paredão

Depois, será realizada a prova bate-volta - que não permite a presença do indicado do líder - e alguém se salvará da disputa por permanência

