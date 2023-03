BBB 23: que horas começa a Prova do Anjo e como assistir ao vivo (11/03)

Neste sábado, 11, os brothers competem pelo colar da imunidade na Prova do Anjo. O vencedor da disputa imuniza um brother durante a formação de paredão de amanhã e escolhe dois jogadores para cumprir o castigo do Monstro, além de ganhar um almoço especial. A competição é exibida ao vivo pelo Globoplay. A prova começa ao meio-dia.

A transmissão em tempo real é feita apenas no Globoplay e pay-per-view. Os espectadores que não forem assinantes podem assistir aos melhores momentos no programa ao vivo que vai ao ar hoje sob o comando de Tadeu Schmidt.

Quem vencer a Prova do Anjo hoje imuniza um brother durante a 9ª formação de paredão no domingo, 12. O campeão também escolhe dois participantes para o castigo do Monstro, que consiste em usar uma fantasia desconfortável e cumprir a tarefa designada. Eles também perdem 300 estalecas e quem estiver no VIP vai direto para a xepa.

No domingo, o Anjo da semana escolhe três pessoas para acompanhá-lo durante um almoço especial. Ele também ganha a oportunidade de assistir vídeos gravados pela família, momento que gera bastante emoção.

Como assistir a Prova do Anjo ao vivo?

A Prova do Anjo pode ser assistida ao vivo pelo Globoplay. Saiba como:

Passo 1: entre no Globoplay pelo navegador ou baixe o aplicativo disponível para Android e iOS.

Passo 2: usuários não assinantes precisam adquirir um dos planos pagos para ter acesso ao conteúdo. Clique em 'assine já' no canto superior direito.

Passo 3: informe seu nome completo, data de nascimento, gênero, local de residência, e-mail e crie uma senha para se cadastrar na plataforma.

Passo 4: escolha um dos pacotes disponíveis. Os valores mensais começam em R$ 24,90 e o anual sai por R$ 238,80, que pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito.

Passo 5: faça o pagamento e conclua a assinatura.

Passo 6: clique em 'Agora na TV' e depois na aba 'BBB'. Opte pela câmera 'Acompanhe a casa' para assistir a prova ao vivo.

Dinâmica da semana BBB 23?

O 9º paredão do BBB 23 será quádruplo. A dinâmica começou na quarta-feira, com Domitila Barros e Fred indo para o Quarto Branco.

A Miss Alemanha já está emparedada sem direito a Prova Bate e Volta. O influenciador digital está imune e ganhou um carro 0km.

Anjo: o dono do colar imuniza um brother;

Indicação do líder: quem ficou com o líder foi Mc Guimê, que manda um participante direito para a berlinda. O escolhido não joga a Prova Bate e Volta.

Votação da casa: os brothers serão divididos em dois grupos de seis pessoas através de um sorteio. Pessoas de um grupo só poderão votar em pessoas do outro grupo. Sairá um emparedado de cada grupo.

Poder Curinga: o dono do benefício determina qual emparedado terá direito a um contragolpe. Caso ninguém compre o Poder Curinga, os dois emparedados pela casa decidem em consenso.

Prova Bate e Volta: jogam os dois emparedados pela casa e o escolhido no contragolpe. Apenas um se salva.

O BBB 23 deste sábado vai ao ar às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. O público poderá assistir a chegada de Mc Guimê no quarto do líder, a Prova do Anjo e os primeiros minutos da festa de hoje, que terá show da cantora Luísa Sonza.

O que é a Prova do Anjo?

A Prova do Anjo surgiu no BBB 3, mas recebia o nome de 'prova do veto'. A dinâmica era a mesma: quem vencesse podia escolher um participante para ficar imune ao paredão. A disputa deu certo e continuou sendo realizada nas demais edições do programa.

A competição pelo colar da imunidade é a única realizada fora do horário do programa ao vivo. Não são todos os brothers que participam - é realizado um sorteio para decidir quem joga e quem fica de fora.

O vencedor da Prova do Anjo também ganha alguns benefícios, como um almoço especial ao lado de três brothers de sua escolha. Esse também é o momento que ele assiste aos vídeos gravados pela família.

Já o castigo do Monstro surgiu no BBB 8, mas funcionava de outra forma. O Anjo precisou escolher uma pessoa para ficar de fora da festa.