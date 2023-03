Qual o Poder Coringa do BBB 23 e como afeta a formação do 9º paredão

Qual o Poder Coringa do BBB 23 e como afeta a formação do 9º paredão

O Poder Coringa BBB 23 desta semana será arrematado apenas no sábado, 11, devido a Prova do Líder. O brother que der o maior lance em estalecas e comprar o card do poder poderá fazer uma escolha importante durante a formação do 9º paredão, que terá uma dinâmica diferente desta vez.

Como funciona o Poder Coringa do BBB 23?

O Poder Coringa desta semana é o "Poder do Contra". Ele será leiloado durante o Raio-X de amanhã, quando cada brother vai dar um lance para comprar o benefício.

Quem arrematar vai poder determinar qual dos emparedados terá direito a um contragolpe no domingo. O escolhido pelo dono do poder poderá puxar um rival para a berlinda, que terá direito a disputar a Prova Bate e Volta.

O Poder Coringa é uma novidade no BBB 23. Se trata de um card do poder comprado por um dos brothers da casa mais vigiada do Brasil a cada sexta-feira. Quem der o maior lance em estalecas fica com o benefício para ser usado nas noites de formação de paredão - os jogadores só descobrem qual o poder da semana durante a votação.

O benefício muda a cada sexta-feira. Já houve poderes que permitiram indicar uma pessoa direto para o paredão, trocar a indicação do líder ou salvar um brother da votação popular. O Poder Coringa é explicado ao público junto com a dinâmica da semana a cada quinta.

Os assinantes do Globoplay podem acompanhar em tempo real o anúncio de quem deu o maior lance ao vivo pela plataforma, sem horário certo. Quem não tiver um dos planos pagos pode assistir ao momento na edição que vai ao ar no sábado, sob o comando de Tadeu Schmidt.

Qual a dinâmica da semana do BBB 23?

A dinâmica da semana do BBB 23 começou na quinta, com a Prova do Líder.

Prova do Líder (9): vencida por Ricardo e Mc Guimê. A disputa também sorteou algumas consequências para os jogadores: Não participam da próxima Prova do Líder - Sarah Aline e Aline Wirley

Estão na Xepa - Larissa e Bruna Griphao

Não podem comprar o Poder Coringa - Gabriel Santana e Marvvila

Estão fora da próxima Prova do Anjo - Amanda e Cara de Sapato

Prova do Anjo (11): disputa pelo colar da imunidade e compra do Poder Coringa.

Domingo (12): formação de paredão quádruplo.

Domitila já está indicada, sem direito a Prova Bate e Volta. Fred está imune, ambos devido do Quarto Branco.

Anjo imuniza

Líder indica

Votação da casa: brothers serão divididos em dois grupos de 6 pessoas. Pessoas de um grupo só poderão votar nas pessoas do outro grupo. De cada grupo sairá um emparedado.

Poder Coringa: dono do poder determina qual dos emparedados poderá dar o contragolpe. Caso ninguém compre o benefício, os dois emparedados pela casa decidem em consenso o contra golpe.

Prova Bate e Volta: Domitila e o indicado pelo líder não jogam. Apenas um dos emparedados será salvo.

Quem é o novo líder do BBB 23?

Ricardo e Mc Guimê foram os últimos a deixar a Prova do Líder após 6 horas de competição. Eles terão que escolher apenas um deles para ficar com a liderança, o que já foi motivo de embate entre eles. O novo líder será consagrado durante o programa ao vivo desta sexta-feira.

O brother que ficar com a liderança ganha pulseiras do VIP para distribuir entre seus aliados, enquanto os demais jogadores ficam na xepa - Larissa e Bruna Griphao não poderão ser levadas para o grupo privilegiado devido à consequência da prova. Ele também indica um rival direto ao paredão no domingo.

Ele também passa uma semana no quarto do líder e poderá usar os benefícios da central de controle, como ver e ouvir trechos do que acontece na casa e ver fotos da família.