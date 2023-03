Larissa e Cezar ganham a Prova do Anjo do BBB 23; veja como foi a disputa

Larissa e Cezar ganharam a Prova do Anjo neste sábado, 11, e conquistou o colar da imunidade. A disputa foi realizada em dupla, e os brothers tiveram que montar um quebra-cabeça. Venceu quem conseguiu colocar todas as peças corretamente em menos tempo.

Quem ganhou a prova do Anjo de hoje no BBB?

Larissa e Cezar superaram os adversários na Prova do Anjo. Ambos se consagraram como os anjos da semana com o menor tempo, de 181.084 segundos, e terão que decidir juntos quem será imunizado amanhã.

A dinâmica começou por volta do meio dia. Amanda e Cara de Sapato ficaram de fora devido a consequência da Prova do Líder, assim como Mc Guimê, o todo-poderoso da semana.

As duplas foram sorteadas pelas cores e ordem que jogaram a prova. A prova funcionou da seguinte forma: um membro da dupla deveria ficar responsável pela montagem do quebra-cabeças, enquanto o outro deveria entregar as peças e ajudar a controlar as cordas que puxavam o montador. Os pares sorteados foram: Ricardo e Marvvila; Fred e Bruna Griphao; Larissa e Cezar; Sarah Aline e Gabriel Santana; Aline Wirley e Domitila Barros, jogando nessa ordem.

Ricardo e Marvvila (216.524 segundos)

😇 Ricardo e Marvvila são a primeira dupla a disputar a Prova do Anjo 👼 Acompanhe tudinho por aqui ➡ https://t.co/ScDVMiQ4AZ #BBB23 #RedeBBB #ProvadoAnjo pic.twitter.com/C3ZxcVw5IZ — Big Brother Brasil (@bbb) March 11, 2023

Fred e Bruna Griphao (209.818 segundos)

😇 Bruna Griphao e Fred são a segunda dupla a disputar a Prova do Anjo 👼 Acompanhe tudinho por aqui ➡ https://t.co/ScDVMiQ4AZ #BBB23 #RedeBBB #ProvadoAnjo pic.twitter.com/HdWtwa2lvf — Big Brother Brasil (@bbb) March 11, 2023

Larissa e Cezar (181.084 segundos)

😇 Larissa e Cezar são a terceira dupla a disputar a Prova do Anjo 👼 Acompanhe tudinho por aqui ➡ https://t.co/ScDVMiQ4AZ #BBB23 #RedeBBB #ProvadoAnjo pic.twitter.com/5VHsQyPJwx — Big Brother Brasil (@bbb) March 11, 2023

Sarah Aline e Gabriel Santana (199.236 segundos)

😇 Sarah Aline e Gabriel Santana são a quarta dupla a disputar a Prova do Anjo 👼 Acompanhe tudinho por aqui ➡ https://t.co/ScDVMiQCqx #BBB23 #RedeBBB #ProvadoAnjo pic.twitter.com/Xsh5NADgz0 — Big Brother Brasil (@bbb) March 11, 2023

Aline Wirley e Domitila Barros (224.592)

😇 Aline Wirley e Domitila Barros são a quinta dupla a disputar a Prova do Anjo 👼 Acompanhe tudinho por aqui ➡ https://t.co/ScDVMiQ4AZ #BBB23 #RedeBBB #ProvadoAnjo pic.twitter.com/RqmcNshD7X — Big Brother Brasil (@bbb) March 11, 2023

O anjo é autoimune?

O anjo desta semana não é autoimune. O vencedor da Prova do Anjo vai imunizar um brother durante a formação do paredão deste domingo, 12.

Amanhã, ele participa do Almoço do Anjo com três convidados à sua escolha. Esse é o momento em que ele assiste aos vídeos gravados pela família, que gera muita emoção entre todos.

A formação de paredão acontece no domingo à noite e começa com a imunização do anjo - lembrando que Domitila já está emparedada e Fred está imune.

O líder Mc Guimê indicará um brother ao paredão. Na votação da casa, os brothers serão divididos em dois grupos e cada um deve votar em uma pessoa do outro grupo. Sairão dois emparedados.

Aline Wirley usará o Poder Curinga para escolher qual emparedado terá o direito a um contragolpe. Jogam a Prova Bate e Volta os dois votados pela casa e o escolhido pelo contragolpe.

Quem está no Monstro do BBB 23?

Larissa e Cezar escolheram Ricardo e Marvvila para o castigo do Monstro. Os brothers devem passar o tempo inteiro segurando um saco e ir ao gramado ao sinal da música.

"Castigo do Monstro: Puxa-saco. Os dois castigados terão que passar o tempo todo segurando um saco. Ao sinal do Monstro, eles deverão ir até à área reservada do gramado e provar que tem talento de sobra para puxar o saco", leram os vencedores da Prova do Anjo.

Os castigados devem permanecer com a fantasia e cumprir com a tarefa designada até o início do programa ao vivo de domingo, quando serão liberados pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Além do castigo, os escolhidos também perderam 300 estalecas cada e quem estivesse no VIP ia direto para a xepa, que foi o caso de Ricardo. O biomédico deixou o grupo privilegiado e agora está na xepa.