Guimê se torna líder do BBB 23 após acordo com Alface

Depois de muita argumentação com Alface, o cantor Guimê se tornou o líder do BBB 23. Os brothers ganharam a prova em dupla, mas como previa a dinâmica da semana, só um deles poderia ficar com a liderança.

Caso não houvesse acordo entre eles, Amanda e Sapato - que ficaram em 2º lugar na competição, então teriam que chegar a um acordo para definir qual dos dois seria líder.

Após a decisão, Guimê pode escolher seu vip e chamou Alface e Cara de Sapato. A última pulseira seria entregue a Sarah à pedido de Ricardo, mas Tadeu Schimidt decidiu interferir na escolha por entender que o cantor não estava agindo como líder, pois a decisão é exclusiva dele. Assim, Aline foi chamada para completar o grupo.

Antes disso, Alface disse ao apresentador que concordava em deixar a liderança com Guimê, mas avisou que iria ter poder em conjunto na hora da votação. Imediatamente, Tadeu esclareceu que não existe uma "co-liderança"e que apenas o cantor poderá tomar as decisões.

Como vai ser formado o paredão pelo líder Guimê?

A votação do 9º paredão, previsto para domingo, será da seguinte forma:

1- Anjo imuniza;

2- Líder indica;

3- Dinâmica de votação da casa: Será dividida por sorteio em dois grupos de seis pessoas; Pessoas de um grupo só poderão votar nas pessoas do outro grupo; De cada grupo sairá um emparedado.

4- Poder Curinga: Dono do Poder Curinga determina qual dos emparedados poderá dar o Contragolpe;

5- Caso ninguém compre o Poder Curinga, os dois emparedados pela casa decidem em consenso o Contragolpe

Prova Bate-Volta.

